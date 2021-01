Kilometer machen in der Bücherei

Von außen wirkt die Wertheimer Stadtbücherei unbelebt. Doch Mitarbeiter sind gut beschäftigt. Sie bearbeiten Click-and-Collect-Anfragen ihrer Kunden.

Wertheim. Jemand klingelt an der Tür des Wertheimer Kulturhauses. Iwona Cebula sieht kurz in ihre Liste und greift einen Bücherstapel. Sie öffnet die Eingangstür der Stadtbücherei, deponiert die Bücher in einem Korb davor und schließt die

...