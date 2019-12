Kembacher Halle verwandelte sich in Bethlehem

Kembach.Die Nacht der Nächte, die heilige Nacht darum ging es bei dem besonderen Krippenspiel am Samstagabend in der Kembacher Turnhalle. Der CVJM Wertheim-Kembach-Dietenhan und die Kirchengemeinden hatten in Rahmen der Brunchgottesdienste zu dieser Veranstaltung eingeladen und viele kamen gerne, das schöne Spiel zu sehen. 45 Erwachsene und Jugendliche boten eine schöne Einstimmung auf das Weihnachtsfest.

Die rustikale Sporthalle wurde in Kerzenlicht getaucht und die Kulissen an den Wänden versetzten die Besucher in die kleine Stadt Bethlehem. Dann ging es auch schon los. Wirt Simon gesellte sich zu einer Runde weiterer Wirte. Er hatte Großes zu berichten. Vor ein paar Tagen hatte er eine ganz besondere Nacht erlebt. Doch es ging ja schon viel früher los. Mit der Volkszählung des Augustus.

Schon ertönte aus dem Publikum eine Trompete und der Aufruf in seine Heimatstadt zu gehen, um sich zählen zu lassen. Dieser Aufruf erklang wie viele weitere Lieder aus dem Weihnachtsmusical „Das erste Weihnachtswunder“ von Oliver Fietz vom Projektchor unter der Leitung von Sonja Miranda-Martinez.

Also machten sich Maria und Josef auf den Weg nach Bethlehem.

Begleitet wurden sie von zwei echten Eseln. Dort angekommen, suchten sie einen Ort zum Übernachten, schließlich erwartete Maria ein Kind.

Doch überall wurden sie abgewiesen. Auch Simon erzählt, dass er völlig ausgebucht war und die beiden wegschicken musste. Aber dann hatte er eine Idee, holte die beiden zurück und quartierte sie in seinem Stall ein.

Als er wenig später wieder vorbeischaute, konnte er seinen Augen kaum glauben. In der Krippe lag ein kleines Baby. Noch erstaunter war er, als wenig später Hirten vorbeikamen und vor der Krippe niederknieten. Das konnten die anderen Wirte kaum glauben. Immer wieder wechselte die Szenerie während des Krippenspiels zwischen der Stammtischrunde und den Geschehnissen der Heiligen Nacht.

„Josef, alles ist wahr, was der Engel mir gesagt hat“, so dachte Maria an die Verkündigung zurück. Ihr Kind ist ein ganz besonderes Kind. Denn nicht nur die Hirten knieten nieder, auch die drei heiligen Könige aus dem Morgenland kamen und brachten Gold, Weihrauch und Myrrhe.

Das alles bewegte den Wirt so, dass er den Entschluss fasste, zukünftig immer ein Zimmer kostenlos an Arme zu vermieten. „Du bist das größte Wunder!“ stellte darauf einer der anderen Wirte fest. Das Paar ist zwar weitergezogen, aber diese besondere Nacht ist in seinem Herzen geblieben, erklärte Simon.

Ein schönes Bild war nun, als viele Kinder auf die Bühne kamen, um an der Krippe niederzuknien und Sonja Miranda-Martinez das Lied „Ich steh an deiner Krippe hier“ sang.

Zum Abschluss schloss Pfarrer Ziegler mit den Konfirmanden ein Führbittgebet an und stellte alle unter den Segen Gottes. Nach dem gemeinsamen Lied „Stille Nacht, Heilige Nacht“ blieben die Zuschauer noch bei Glühwein und Punsch sowie mitgebrachtem Gebäck und Fingerfood, um noch eine schöne Zeit zu verbringen.

