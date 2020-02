Keine Selbstverständlichkeit

Freudenberg.Die evangelische Gemeinde in Freudenberg nutzte kürzlich den Abendmahlgottesdienst dazu, lang gedienten Mitarbeitern ihren Dank auszusprechen. Anlass war die Einführung der neuen Ältesten der Gemeinde Anfang des Jahres, Margarete Zängerlein, die den Wunsch hatte, dass auch ganz speziell im Gottesdienst in Freudenberg für ihr Amt Fürbitte erfolgen sollte.

Obwohl dieses Amt des Ältesten die letzten sechs Jahre verwaist war, wurde alle Arbeit in Treue und Verlässlichkeit weiter fortgeführt – mit einer Selbstverständlichkeit, die keinen Dank wünschte, so der Wunsch der Ausübenden. Die Gemeinde bestand jedoch darauf, ein Zeichen des Dankes sichtbar zu machen: Peter Hügle, der das Amt des Ältesten zwölf Jahre lang ausübte und auch die vergangenen weiteren sechs Jahre die verwaiste Stelle verwaltete, seine Ehefrau Elvira, die neben vielem anderen auch immer dafür sorgte, dass frischer Blumenschmuck den Altar zierte und Günter Hofmann, der meist im Verborgenen vielerlei Dienste jahrelang im und um den Gottesdienst übernommen hat.

Dieser Dank sei keine „Entlassung aus den treuen Diensten“ der Gemeinde, betonte auch Pfarrerin Dr. Verena Mätzke, die im Moment in Vertretung die zuständige Pfarrerin ist. „Dank sollte nicht vergessen werden und wir brauchen uns alle gegenseitig“, sagte sie.

Die Evangelische Gemeinde trifft sich im alten katholischen Gemeindesaal in der Pfarrgasse normalerweise einmal im Monat, an jedem dritten Samstagabend. Informationen hierüber werden im Amtsblatt bekannt gegeben, finden sich auf der Internetseite unter www.kirchenbez-wertheim.de und am Aushang vor Ort. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.02.2020