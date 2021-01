Keine Lockerungen in Sicht

Wertheim.Baden-Württemberg geht bei der Öffnung von Kitas und Schulen also doch keinen Sonderweg (wir berichteten). Die Einrichtungen bleiben während des Lockdowns bis Ende Januar geschlossen. Das hat die Landesregierung am Donnerstag entschieden. Die zunächst in Aussicht gestellte Öffnung ab 18. Januar ist damit vom Tisch. Der Corona-Lenkungsstab der Stadt hat einer Pressemitteilung zufolge mit dieser Entscheidung gerechnet.

„Alles andere wäre angesichts der nach wie vor hohen Infektionszahlen schwer vermittelbar gewesen“, hieß es demnach in der Videokonferenz am Freitag. Für richtig hält es der Lenkungsstab auch, die Öffnung von Kitas und Schulen zunächst bis Ende Januar auszuschließen. „Man kann die Eltern nicht von Woche zu Woche in eine neue Schleife der Ungewissheit schicken.“ Auch die Träger der Einrichtungen und deren Beschäftigte bräuchten eine gewisse Planungsmöglichkeit.

An den weiterführenden Schulen sollen nur die Abschlussklassen in die Schule kommen, alle anderen erhalten Fernunterricht. Für den Online-Unterricht sind momentan 130 Leihgeräte für Schüler im Einsatz.

Wie es Anfang Februar weitergeht, soll nächste Woche in einer Bund-Länder-Konferenz beraten werden. Mit Lockerungen ist nach Ansicht des Lenkungsstabs kaum zu rechnen. Es häufen sich im Gegenteil die Äußerungen von Politikern, die eine Verlängerung und eventuelle Verschärfung des Lockdowns für notwendig halten. Große Sorge bereiten die Virus-Mutationen, die offenbar um ein Vielfaches ansteckender sind als die bisher kursierende Variante. „Die nächsten Wochen werden uns noch viel abverlangen“, fasste Bürgermeister Wolfgang Stein die Perspektiven zusammen.

In den zurückliegenden Tagen besuchten die Notbetreuung im Kita-Bereich 190 Kinder, das entspricht einem Anteil von etwa 20 Prozent. Im Schulbereich war der Bedarf mit etwa 50 Kindern deutlich geringer. Informationen und Anmeldeformulare stehen auf der städtischen Internetseite bereit. „Es macht für Familien einen großen Unterschied, ob sie eine Woche oder drei Wochen Schließzeit überbrücken müssen“, hieß es im Lenkungsstab.

Für die Kindertagesstätten liegen bereits 306 Anmeldungen vor, das entspricht einem Anteil von etwa 35 Prozent. Diese Kinder sind aber in der Regel nicht durchgehend in der Einrichtung. An den Schulen zeichnet sich ein Anstieg auf 80 bis 90 Kinder ab. Die Schulbusse fahren ab 18. Januar wieder nach dem normalen Fahrplan, so dass die Erreichbarkeit der Notbetreuung gewährleistet ist.

Die Jugendhäuser müssen geschlossen bleiben. Dennoch ist das Team der kommunalen Jugendarbeit aktiv. Die Mitarbeiter nehmen über digitale Kanäle Kontakt mit den Jugendlichen auf und haben als „aktive Rufbereitschaft“ ein Sorgentelefon eingerichtet. Aufsuchende Jugendsozialarbeit erfolgt im Rahmen von Einzelgesprächen und Spaziergängen. Außerdem organisieren die Mitarbeiter Spiel- und Mitmachaktionen via Internet. stv

