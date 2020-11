Kein Zusammenhang zu Brandstiftungen

Reicholzheim.Wegen eines Kellerbrands in der Richolfstraße in einem Einfamilienhaus rückten am Sonntagabend um 21.30 Uhr die Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Reicholzheim und der Stadt Wertheim aus.

Aufgrund der extrem starken Rauchentwicklung konnten die Bewohner den Brand nicht selbst löschen. Sie hatten beim Eintreffen der Feuerwehr bereits das Gebäude verlassen.

Mehrere Trupps der Wehr rückten unter Atemschutz in das Gebäude vor. Der betroffene Bereich wurde gelöscht und anschließend belüftet. Um weitere Brandherde auszuschließen, kontrollierten die Einsatzkräfte das gesamte Gebäude. Die Gaszufuhr wurde vorsichtshalber abgestellt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Versorgung der Bewohner. Die Feuerwehr-Abteilung der Stadt war mit drei Fahrzeugen, die Abteilung Reicholzheim mit einem Fahrzeug vor Ort. Wegen des Gasanschlusses waren auch Mitarbeiter der Stadtwerke im Einsatz. der Einsatz war gegen 22.45 Uhr beendet.

Angaben zur Ursache des Brands und der Höhe des Schadens konnten Polizei und Wehr noch nicht machen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Zusammenhang zu den gelegten Kellerbränden auf dem Wartberg schlossen die Einsatzkräfte aus.

Der Wertheimer Wehr blieb an diesem Abend vorab keine Zeit für eine Erholung. Denn bei Alarmierung um 21.30 Uhr waren die Einsatzkräfte gerade von Nachlöscharbeiten eines Containerbrands auf dem Reinhardshof zurück. bdg

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.11.2020