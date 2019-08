Wertheim.Adrien Megners Kindertheater „Papiermond“ aus Köln ist auch in seinem 25. Jahr des Bestehens wieder auf großer Sommertheatertour in und an besonderen Spielstätten in der Region.

„Ein Lächeln zaubern“ – unter diesem Motto zeigt Puppenspieler Adrien Megner sein Stück „Kasperle und das Zauberrätsel“.

Herrjemine, der gute Zauberer ist in einem geheimnisvollen Zauberspiegel gefangen. Und das nur, weil er ein verzwicktes Rätsel nicht lösen konnte. Hexe Kunigunde, der Räuber und der Teufel haben ihn in einem Zauberduell überlistet und in den Spiegel gesperrt. Nun müssen sich Kasperle und Seppel auf den Weg machen und den armen Zauberer befreien. Ob dabei vielleicht auch das Rätsel gelöst wird? Oder bleibt die Lösung am Ende vielleicht ein Geheimnis? Immerhin ist echte Zauberei ja eigentlich nur etwas für gelernte Zauberer mit Diplom.

Alle kleinen und nicht mehr ganz so kleinen Zuschauer dürfen sich wieder auf eine vergnügliche und spannende Geschichte freuen. Es wird frisches und zeitgemäßes Kasperletheater dargeboten. Und Mitmachen ist wie immer ausdrücklich erlaubt. Das Stück ist freigegeben für Kinder ab drei Jahren und dauertrund 40 Minuten.

Karten- oder Platzreservierung ist nicht nötig. Karten sind nur an der Tageskasse erhältlich. Einlass ist 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn. Die vorderen Sitzplätze sind natürlich wieder für die Kinder reserviert.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.07.2019