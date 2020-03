„Kalender Girls“ wird aufgeführt

Wertheim/Reicholzheim.Viel Vergnügen verspricht das Stück „Kalender Girls“, das die Schaubühne Neunkirchen aus dem Saarland nach dem gleichnamigen Film am Samstag, 28. März, um 19.30 Uhr in der Festhalle in Reicholzheim – und nicht wie ursprünglich angekündigt in der Asbachhalle – inszeniert. Bei dieser Benefizveranstaltung des Lions Clubs Wertheim werden die Besucher nicht nur bestens unterhalten, sondern sie engagieren sich gleichzeitig für einen guten Zweck. Denn der Erlös und die Spenden kommen sozialen Projekten in der Region zugute, wie Präsident Dr. Sven Schultheis betont.

Karten gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf bei der Burgkellerei Wein-Michel, Eichelgasse 42, Telefon 09342/1385, und Leder Jäger, Brückengasse 17, Wertheim, Telefon 09342/2404805.

