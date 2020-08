Wertheim.Der Convenartis Kleinkunstverein wird im Herbst fünf Veranstaltungen in der Aula „Alte Steige“ (Alte Vockenroter Straße 1) präsentieren. Wie der Verein mitteilt, stehen Kabarett, Zauberkunst und eine Lesung auf dem Programm.

Durch die derzeitigen Hygienebestimmungen in Zusammenhang mit dem Corona-Virus sei für den Kleinkunstverein klar gewesen, dass der vereinseigene Gewölbekeller im Moment nicht bespielt werden kann. Zur Freude der Aktiven im Verein habe sich aber durch Unterstützung der Stadt Wertheim die Möglichkeit ergeben, die geplanten Veranstaltungen in der Aula „Alte Steige“ durchzuführen. Hier können alle gesetzlichen Auflagen erfüllt und damit die Sicherheit der Besucher gewährleistet werden.

Den Anfang macht am Samstag, 19. September, der Musik-Kabarettist Florian Schläper mit seinem Programm „Das große Glotzen“, in dem „der singende Reimritter“ gegen die Windmühlen der deutschen Fernsehlandschaft kämpft. Am Klavier begleitet wird er dabei vom „Einfrauorchester“ Iris Kuhn. Alle, die sich gerne verzaubern lassen, sollten sich den Samstag, 10. Oktober, merken. Denn da kommt der Zauberkünstler Michael Parléz mit seinem Programm „Geheimwitzvoll?!“. Neben Zauberei versteht sich der Künstler auf Comedy und Bauchreden.

Die Kabarettistin Annette von Bamberg ist auch jenseits der 50 fröhlich und will diese Erfahrung am Samstag, 24. Oktober, in ihrem Programm „Über 50 geht’s heiter weiter – zumindest für Frauen“ mit ihren Zuschauern teilen. Dabei nimmt sie dieses Mal nicht die Männer auf die Schippe, sondern ihre eigenen Geschlechtsgenossinnen, frei nach dem Motto: „Frauen lachen über sich, Männer über andere“.

Bereits zum zweiten Mal gastiert Ingo Oschmann bei Convenartis. Der Komiker und Entertainer präsentiert am Samstag, 28. November, in seinem Programm „Schönen Gruß ich komm zu Fuß“ das Beste aus den zehn Programmen seiner 25-jährigen Bühnenpräsenz. Lustig und intelligent auf sein Publikum eingehen, ohne verletzend und langweilig zu sein, das ist der Anspruch, den der Künstler an sich selbst hat.

Der Abschluss des Halbjahres gehört am Samstag, 5. Dezember, dem Schriftsteller Hermann Hesse. Klaus Brückner hat sich lange mit den Gedichten des Autors, vor allem den unbekannteren und satirischen, beschäftigt und wird diese unter dem Titel „Hermann Hesse tanzt aus der Reihe“ darbieten. Die Lesung wird musikalisch umrahmt durch das Spiel des Gitarristen und Komponisten Sunyata Kabayashi.

Veranstaltungsbeginn ist wie gewohnt jeweils um 20 Uhr. Auch gibt es weiter zwei Kategorien (Kategorie 1: Reihe eins bis vier, Kategorie 2: ab Reihe fünf), jedoch keine Platzreservierungen mehr.

Karten können an den Reservix-Vorverkaufsstellen, zum Beispiel bei den Fränkischen Nachrichten in Wertheim, oder über reservix.de im Internet erworben werden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.08.2020