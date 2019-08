Kabarett, Musik und eine Preisverleihung

Wertheim.Es ist wieder soweit, der „Wertheimer Affe“ mit einigen Newcomern steht wieder auf dem Plan. Eine Revival-Band und einige bekannte und unbekannte Kabarettisten bereichern wieder unser Programm.

Uli Masuth

Am 14. September wird der charmante Uli Masuth mit seinem Programm „Mein Leben als ich“ aufzeigen, was in der Welt so geschieht.

Jets Revival

„JETS Revival Band“, das Original ist zurück. Unter dem Motto „A night in white satin“ tritt die Band am Samstag, den 28. September an, um dem Publikum einen unvergesslichen, emotionalen Konzertabend zu bereiten.

Der Wertheimer Affe

Höhepunkt im Programm ist natürlich wieder „Der Wertheimer Affe“am Samstag, 12. Oktober.

Um die begehrte Trophäe kämpfen die Newcomer Bernhard Paschke, Jonas Greiner und Anne Folger. Ludger Wilhelm, von der früheren Buschtrommel, führt durch den Abend.

„Abba hallo!“

Am Samstag, 26. Oktober spielt das Ensemble „Solina“ „Abba hallo! unplugged meets electronic“. Die Gruppe lässt ihre Gäste den ganzen Abend lang träumen und tanzen.

Thomas Schreckenberger

Ein bei Convenartis bekannter Künstler ist Thomas Schreckenberger. Er tritt mit seinem Programm „Hirn für alle“ am Samstag, 9. November, auf.

Es wird ein Abend über Politik und Wirtschaft, auf dem gezeigt wird, dass überdurchschnittliche Intelligenz auf dem Weg an die Spitze eher hinderlich sein kann.

Philip Simon

„Meisenhorst“ , heißt das neue Programm von Philip Simon. Es steckt mehr Zündstoff, als Progression in bundesdeutschen Köpfen, meint Simon. Am Samstag, 16. November stellt er die entscheidende Frage: Welche Ihrer 19 Grundrechte sind Ihnen die wichtigsten?

„Schwarzblonde Weihnachten“

„Schwarzblonde Weihnachten“ gibt es am Freitag, 6. Dezember. In leuchtenden Regenbogenfarben rieselt der Schnee zwischen vier Oktaven und glamourösen Kostümen. Mit Benny Hiller als Latin Lover am Klavier und Monella Caspar als Promi Modedesignerin.

Karten für die Veranstaltungen gibt es bei der Buchhandlung Buchheim, Telefon 09342/1320, oder über tickets@convenartis.de

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.07.2019