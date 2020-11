Jungen in Külsheim in abgelegenen Weg gelockt

Külsheim/Mosbach.Ein 38-Jähriger versuchte im Sommer dieses Jahres, in Külsheim einen Jungen sexuell zu missbrauchen. Am Montag wurde das Verfahren am Landgericht eröffnet.

Sehr zur Verwunderung einiger Anwesender sollte es vor der Großen Jugendkammer am Landgericht Mosbach ein recht kurzer Prozessauftakt werden. Als Grund gab der Vorsitzende Richter Michael Haas zu Beginn der Verhandlung an, dass

...