Jüdischer Geistlicher predigt

Wertheim.Anatoli Uschomirski, ein jüdischer Geistliche, predigt am Sonntag, 12. Juli um 10.30 Uhr auf der Wertheimer Burg über das Thema: Die Leidenschaft für Jesus. Der Geistliche steht anschließend für Gespräche und Fragen zur Verfügung. Bernd Brümmer aus Nassig singt und spielt Lieder zum Thema.

Bevor um 15 Uhr ein Interview mit und ein Vortrag von Anatoli Uschomirski auf der Burg stattfindet, findet um 14 Uhr ein Besuch der Gedenkstätte „Synagoge Wertheim“ am Neuplatz statt. Unter anderem wird hier Dieter Fauth über die Gesichte der Juden in Wertheim sprechen. Auf einer Route entlang der Stolpersteine geht es wieder zur Burg.

Um 15 Uhr wird Anatoli Uschomirski auf der Burg interviewt und es folgt sein Vortrag über das Thema: Jesus neu sehen. Es können bis zu 200 Besucher kommen. Der 1,5-Meter-Abstand ist gewährleistet. Veranstalter ist die Evangelische Allianz Wertheim.

Anatoli Uschormirski ist in einer jüdischen Familie in der Ukraine aufgewachsen und kam in Kontakt mit einer jüdisch-messianischen Gemeinde durch einen jüdischen Evangelisten zum Glauben an Jesus. Kurz darauf reiste er mit seiner Frau nach Deutschland aus. Sie fingen an anderen Juden von Jesus zu erzählen.

1994 begann Anatoli seinen Dienst beim „Evangeliumsdienst für Israel“. Durch seinen Dienst wurde 1998 eine jüdisch- messianische Gemeinde „Schma Israel“ gegründet. Sein Anliegen ist Versöhnung mit Christen und Christen zu helfen, die jüdischen Wurzeln zu entdecken.

