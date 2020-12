Jüdischer Friedhof ist Zeuge der Geschichte der Stadt und ihrer Menschen

Wir leben momentan in einer herausfordernden Zeit, in der unser gewohntes Leben Veränderungen unterliegt und in denen die Verwalter öffentlicher Haushalte aufgrund von pandemiebedingtten Mindereinnahmen und Ausgabenerhöhungen um unangenehme und unpopuläre Entscheidungen nicht herumkommen können.

Dennoch erstaunt es, dass der alte jüdische Friedhof in Wertheim seit einiger Zeit aus Gründen mangelnder Verkehrssicherheit nicht mehr betreten werden kann. Als Vorsitzender des Historischen Vereins möchte ich darauf aufmerksam machen, daß dieser Friedhof zu den wichtigen Erinnerungsorten unserer Stadt gehört und ein höchst beachtenswertes kulturgeschichtliches Denkmal ist.

Die erste Bestattung auf diesem Friedhof fand 1405 statt, und er blieb der Begräbnisort für die Bürgerinnen und Bürger jüdischen Glaubens bis zu ihrer brutalen und unmenschlichen Vertreibung und Ermordnung in der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft im 20. Jahrhundert.

Nur ansatzweise erforscht

Dieser Friedhof ist deswegen viel mehr als eine kuriose Attraktion für Gäste aus aller Welt, die sich bis vor kurzer Zeit von den Stadtführerinnen und Stadtführern dorthin führen ließen, zum Teil um sich mit ihrer eigenen Familiengeschichte oder dunklen Zeiten deutscher Geschichte auseinanderzusetzen. Im kommenden Jahr wird bundesweit der 1700-jährigen Geschichte von Juden im Gebiet des heutigen Deutschland gedacht werden.

Der über 600 Jahre alte Friedhof am Stadtausgang Richtung Eichel ist Zeuge jüdischen Lebens in Wertheim – mit allen Höhen und Tiefen - und somit ein Zeuge der Geschichte der Stadt Wertheim und der Menschen, die hier gelebt haben.

Der Historische Verein Wertheim möchte die derzeitige Diskussion zum Anlass nehmen, den jüdischen Friedhof stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rufen. Erstaunlicherweise wissen wir recht wenig über diesen Friedhof, dessen Bestand zwar gut dokumentiert, dessen Geschichte aber allenfalls ansatzweise erforscht ist.

Wir werden den jüdischen Friedhof im kommenden Jahr in unseren Veranstaltungen thematisieren, beginnend mit dem üblicherweise im Januar – 2021 digital – stattfindenden Workshop und fortgesetzt mit mindestens einem Vortrag.

Der Historische Verein ist nicht zuständig für die Verkehrssicherheit auf diesem Friedhof, wohl aber dafür, ihn stärker im kulturellen Gedächtnis der Stadt bewußt zu machen.

Denn trotz Pandemie und damit verbundener Herausforderungen bleibt die Pflege des kulturellen Erbes eine wichtige öffentliche Aufgabe, die nicht ohne weiteres mit Verweis auf Sparzwänge hintangestellt werden darf.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 07.12.2020