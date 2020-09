Jubilar trug die Schönheit der Main-Tauber-Stadt in die Welt

Wertheim.„Die anderen machen hier Urlaub und wir kennen Wertheim gar nicht richtig“, wirbt Willy Thanninger bei den Einheimischen dafür, sich die vielfältigen Freizeitangebote rund um die Main-Tauber-Stadt anzusehen. Dabei war er in den zwanzig Jahren als Leiter der Tourismus GmbH dafür zuständig, Auswärtige dazu zu bringen, hier Urlaub zu machen. Dafür ließ er sich einiges einfallen und lernte dabei seine Stadt selbst immer mehr zu schätzen. Heute feiert Thanninger seinen 70. Geburtstag.

Bevor er 1989 nach Wertheim kam, vermarktete Thanninger, der in Kirchheim bei Würzburg aufwuchs, schon die Stadt Bad Mergentheim und von Hamburg aus die Nordsee. Als er sich beruflich und räumlich verändern wollte, erhielt er von einem Kollegen aus Miltenberg den Tipp, dass die Stelle des Tourismus-Leiters in Wertheim frei würde. Schon vor der offiziellen Ausschreibung schickte er seine Bewerbung an den damaligen Oberbürgermeister Stefan Gläser, der sie gerne annahm. „Wertheim hat mir schon immer gefallen, es liegt so kuschelig zwischen den beiden Flüssen“, begründet Thanninger seine Wahl.

Gleich nach Amtsantritt erlebte er im Januar 1990 das große Hochwasser: „Dabei fiel mir auf, wie herzlich und gleichzeitig gelassen die Wertheimer sind.“ Und so ging er mit Zuversicht an die Arbeit und setzte Maßstäbe: Er gründete die erste Tourismus GmbH in Deutschland unter dem Dach des Rathauses.

Nun zahlte nicht mehr allein die Stadt für Tourismuskonzepte, sondern die profitierenden Branchen, wie Gastgewerbe und Einzelhandel. Gleichzeitig erhielten sie als Gesellschafter Mitspracherecht. Mehrere Gemeinden der Umgebung schlossen sich an, etwa Freudenberg, Schollbrunn, Hasloch und Werbach. In den Folgejahren war Thanninger ein gefragter Redner in Kommunen, die das Konzept übernehmen wollten. „Heute ist das Standard“, erklärt der Jubilar stolz. Er holte mehr Kreuzfahrtschiffe nach Wertheim und führte Liegeplatzgebühren ein.

Doch nicht primär dafür kennen ihn die Wertheimer, sondern als Organisator des Altstadtfests. Ganze 21 Mal war er hierbei federführend. Auch das Seefest in Freudenberg stand einige Jahre unter seiner Leitung. Die Kultur und Musik hat ihn sein Leben lang begleitet, früher hat er selbst Musik gemacht. Vor allem aber hat er in seinen verschiedenen Wirkungsstätten, speziell in den acht Jahren in Hamburg, viele große Namen zu Veranstaltungen geholt: Heino, Roberto Blanko und Heinz Schenk, um nur einige zu nennen.

„Ich bin einfach ein Franke“

Nach seiner Pensionierung 2010 blieb er dem Tourismus treu und verband ihn mit seiner Leidenschaft fürs Wandern: Für den Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ kontrolliert er die Rad- und Wanderwege. Sind noch alle Schilder richtig angebracht und gut sichtbar?

Früher war Thanninger in allen möglichen Sportarten aktiv, von Surfen und Golf über Fallschirmspringen bis Gleitschirmfliegen: „So habe ich die Gegend erst richtig kennen gelernt.“ Für ihn war auch klar, dass er nach seinem Renteneintritt hierbleibt. „Ich bin einfach ein Franke. Ein Schoppen, fränkische Bratwurst und der Dialekt“, schwärmt der Jubilar. Hinzu kommt, dass er in Wertheim bekannt ist. Und so ist heute eine seiner Lieblingsbeschäftigungen, sich auf den Marktplatz zu setzen, sich mit vorbeikommenden Bekannten zu unterhalten und die Touristen zu beobachten.

Außerdem hat er begonnen, die vielen Fotos, die er im Lauf der Jahre geschossen hat, zu digitalisieren und archivieren – und dabei auch etwas Ahnenforschung zu betreiben. Sein Motto: „Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages“. Danach lebt er. „Zufrieden sein und Lachen ist wichtiger als Geld.“ Und freut sich, wenn er in der Natur zum Beispiel seltene Vögel wie einen Widerhopf entdeckt.

Seine Familie ist über Deutschland verstreut. Wenn die Corona-Einschränkungen vorbei sind, wollen sie alle gemeinsam eine Reise anlässlich seines Geburtstages machen. Und so wird er am heutigen Ehrentag das machen, was er so gerne macht: Sich auf den Marktplatz setzen, sich über Gespräche mit Bekannten freuen und die vorbeikommenden Menschen beobachten. Die Fränkischen Nachrichten schließen sich den Glückwünschen an.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.09.2020