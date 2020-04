Jubiläumskonzert ist abgesagt

Rauenberg.In den letzten Jahren ist es dem Musikverein Rauenberg gelungen, durch eine sehr gute Vorbereitung die Frühjahrskonzerte zu einem tollen musikalischen Erlebnis werden zu lassen. Durch das festgelegte Motto waren die Musik, die Plakate, die Dekoration und die Bewirtung auf den Abend abgestimmt und die Gäste begeistert. All das kann in diesem Jahr durch die andauernde Pandemie nicht mehr gewährleistet werden. Die Proben können nicht mehr stattfinden und so ist eine professionelle Vorbereitung nicht möglich. Deshalb muss der Musikverein das geplante Jubiläumskonzert am Samstag, 16. Mai, leider absagen. Der gelungene Start der Kulturwochen der Stadt Freudenberg mit diesem geplanten Konzert ist somit den äußeren Umständen zum Opfer zu gefallen. Ob es im Herbst nachgeholt oder gar auf das kommende Jahr verschoben wird, wird die weitere Entwicklung ergeben. Der Musikverein bedauert dies und hofft, bald seinen Mitgliedern und treuen Gästen wieder einen wunderschönen Konzertabend präsentieren zu können.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 16.04.2020