JSG erfolgreich gestartet

Eine neue Fußball-Jugendspielgemeinschaft gibt es seit dem Saisonstart 2019/20 im Wertheimer Raum: Die JSG Mainschleife setzt sich aus Spielern des FC Eichel, TSV Kreuzwertheim und den Dorfkickers Mainschleife zusammen und tritt mit jeweils einem Team bei den A-, B- und C-Junioren an.

Damit reagierten die Verantwortlichen der drei Stammvereine auf den sich in den letzten Jahren zunehmenden Mangel an jugendlichen Spielern in den ländlich geprägten Fußballkreisen des badischen Odenwalds und damit auch im Wertheimer Raum.

Seit Februar dieses Jahres haben regelmäßige Treffen auf Vorstands- und Jugendvorstandsebene der drei Vereine stattgefunden, um eine erfolgreiche Zusammenführung vorzubereiten.

Kurz vor dem Saisonstart nun unterzeichneten die Jugendleiter Sven Szabo (FCE), Robin Smekal (TSV) und Reinhard Müller (Dorfkickers) die Kooperationsvereinbarung, die sich in erster Linie der Aufrechterhaltung des Spielbetriebs im Wertheimer Raum zum Ziel gesetzt hat, um dem fußballbegeisterten Nachwuchs auch im Jugendalter weiterhin Möglichkeiten zur Ausübung des Sports zu geben.

So führte der Spielermangel bereits in den vergangenen Jahren zur Zusammenlegung der A- und B-Junioren-Kreisligen der Fußballkreise Tauberbischofsheim und Buchen zur sogenannten Kreisliga Odenwald 2.

In diesen Ligen treten nun auch die neuen JSG-Teams an: Die im Wertheimer Raum einzig verbliebene A-Jugend mit dem Trainerteam Jochen Memmel, Markus Bünte und Renate Hörner startete am vergangenen Samstag mit einem 4:3-Auftaktsieg gegen den FV Lauda II, die B-Jugend unter der Leitung von Roland Martin und Sven Memmel bereits eine Woche zuvor mit einem Sieg bei der JSG Großrinderfeld/Gerchsheim/Schönfeld.

Die C-Junioren unter der Leitung von Rainer Kohrmann, Gunter Hörtreiter, Yuriy Nechyporenko und Jochen Schneider starteten mit zwei zweistelligen Siegen in die Runde. Bisher konnten die JSG-Teams alle Ligaspiele gewinnen. jsg

