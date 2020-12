Johanniter werben für Pflegeausbildung

Wertheim.Am Bildungszentrum der Johanniter in Wertheim gibt es freie Plätze für die am 15. September 2021 beginnenden Ausbildungsgänge in den Pflegeberufen. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, bestehe bei den Johannitern in Wertheim neben der Ausbildung zur Pflegefachkraft mit oder ohne Vertiefung in der Altenpflege auch die Möglichkeit, einen Abschluss als Altenpflegehelfer zu erwerben. Angesprochen werden Schulabgänger ebenso wie Wiedereinsteiger, die sich nach der Familienphase beruflich neu orientieren wollen. Die tariflich vergütete Ausbildung zur staatlich anerkannten Pflegefachkraft dauert demnach drei Jahre. Eine Förderung durch die Agentur für Arbeit sei möglich.

In Kooperation mit der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg können Bewerber mit Abitur oder Fachhochschulreife ausbildungsintegriert den Bachelor-Studiengang „Pflege (B.A.)“ absolvieren. Am 15. September beginnt die einjährige Ausbildung zum staatlich anerkannten Altenpflegehelfer.

Nicht nur in Baden-Württemberg und Bayern werden Pflegefach- und Pflegehilfskräfte dringend gesucht, heißt es weiter. Durch die steigende Lebenserwartung wird der Bedarf an qualifizierten Pflegemitarbeitern in den Alten- und Pflegeheimen sowie in den ambulanten Pflegediensten weiter wachsen.

Die theoretische Ausbildung erfolgt jeweils in 4-Wochen-Blöcken am Bildungszentrum in Wertheim, der praktische Teil kann in einer baden-württembergischen oder bayerischen Altenpflegeeinrichtung oder in einem ambulanten Pflegedienst vor Ort, also in der eigenen Umgebung, absolviert werden. Um möglichst vielfältige Erfahrungen im Berufsfeld Pflege zu erhalten, beinhaltet die praktische Ausbildung zudem noch Einsätze im Krankenhaus und im gerontopsychiatrischen und geriatrischen Bereich. pm

