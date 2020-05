Joey Kelly erzählt auf seiner Tour über ein Leben im Extremmodus

Wertheim.Faszinierende Erlebnisse aus seinem Leben schildert der Musiker und bekannte Extremsportler Joey Kelly auf seiner „Autokino-Tour“. Die führt ihn am 19. Juni auch ins Wertheimer Autokino. Beginn ist um 21 Uhr auf dem Parkplatz am Schlösschen.

In dem rund zweistündigen, mit vielen Videos angereichertem Multivisionsvortrag mit dem Titel „Abenteuer Leben“ spricht Joey Kelly nicht nur über die unmenschlich erscheinenden Erfahrungen als Ausdauer- und Extremsportler, sondern berichtet auch über die frühen Jahre der „Kelly Family“.

Suche nach Herausforderungen

Als Mitglied der Popmusikgruppe „The Kelly Family“ wird Joey Kelly in den 1990er-Jahren weltberühmt. Vor dem großen Durchbruch zieht er als Kind und Jugendlicher mit der Familie durch Europa und die USA, um mit Straßenmusik den Lebensunterhalt zu verdienen. Anfangs als Ausgleich gedacht, verändert der Sport mit der Zeit sein Leben.

Auf der Suche nach der ultimativen Herausforderung steckt sich Joey Kelly immer höhere Ziele: Er reist in die abgelegensten Gegenden, um an den härtesten Ausdauer-Wettkämpfen der Welt teilzunehmen: Über 50 Marathons, mehr als 30 Ultramarathons und neun Wüstenläufe hat Kelly absolviert. Innerhalb eines Jahres übersteht er erfolgreich acht Ironman-Triathlons – bis heute ein ungebrochener Rekord.

Eine weitere extreme Herausforderung für Körper und Geist hat Joey Kelly bewältigt, als er in zehn Tagen bei Temperaturen von bis zu minus 40 Grad Celsius eine Strecke von 400 Kilometern bis zum Südpol zurücklegt.

In seinem jüngsten Abenteuer ist er mit seinem 19-jährigen Sohn Luke im vergangenen Sommer in einem alten VW-Bulli ohne Geld für Benzin durch zehn Länder von Berlin nach Peking gereist. Gemeinsam berichten Vater und Sohn von den spannenden Herausforderungen auf der 13.000 Kilometer langen Strecke und wie sie in dem über 50 Jahre alten Gefährt nach 27 Tagen tatsächlich ihr Ziel erreicht haben.

Disziplin und Ehrgeiz

Authentisch und unterhaltsam spricht Joey Kelly darüber, wie er selbst in scheinbar ausweglosen Situationen mit Disziplin und Ehrgeiz letztlich doch zum Ziel gelangt ist. Außerdem gewährt er private Einblicke hinter die Kulissen der Kelly Family. In einem ausführlichen Kapitel seines Vortrags präsentiert er bislang kaum bekannte Fotos und Videos aus der Zeit vor dem musikalischen Erfolg. stv

