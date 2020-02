Jetzt hat Höhefeld auch ’ne Bobmannschaft

Höhefeld.Die Dorfgemeinschaft Höhefeld und die Höhefelder Vereine luden zum Bunten Abend ein. Den Besuchern wurde ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm geboten. Jens Landeck gestaltete und moderierte den Abend und wurde dabei von Jochen Diehm (Licht- und Tontechnik) sowie Wolfgang Schwab (Gruppenbetreuung) unterstützt.

Die Faschingsnarren aus nah und fern freuten sich, in einem buntgeschmücktes Bürgerhaus ein kurzweiliges Programm mit Showtänzen, Sketch, Büttenrede und Gardetanz genießen zu können.

Einen gelungenen Start in den Abend bildete der Auftritt der Jugendshowtanzgruppe „Crazy Moves“ des SSV Urphar-Lindelbach. Unter dem Motto „Crazy Zirkus – die Show beginnt“ sorgten sie mit einer gekonnten Einradakrobatik oder gar als Zirkusdirektor für beste Unterhaltung.

Eine Büttenrede der Höhefeld verbundenen Maria Wolf gehört traditionell zum Programm. In diesem Jahr ernete sie als Frau Holle mit Erzählungen aus deren Leben Lacher.

Die Weiße Garde der Werbacher FG Goaggerli begeisterte mit einem temperamentvollen Gardetanz, eine gelungene Kombination aus klassischen Tanzschritten und mitreißender Musik. Die Mädels in rot-weißen Kostümen überzeugten das Publikum. Ein Sketch, aufgeführt von Höhefelder Männern, bildete den Höhepunkt des ersten Teiles. Die Akteure stellten unter dem Motto „Berufe raten“ unterschiedliche Berufsgruppen mit gekonnten Sprüchen im Wechsel dar. Jeder sorgte auf seine großer Gestik dafür, seinen Beruf darzustellen.

Zugabe

Die Kunst bestand jedoch darin, den ausladenden Bewegungen seines Nachbarn ständig auszuweichen. Was so einfach klingt, sorgte am Ende für großes Gelächter und sehr viel Applaus und eine „Rakete“. Mit Nachdruck wurde vom Publikum eine Zugabe gefordert.

Den Abschluss des ersten Teils bildete der Auftritt der Tanzgruppe „Firestartes“ des RNC. Sie brachte das diesjährige Reicholzheimer Faschingsmotto „Aloha ‘oe und Südseezauber“ mit. Ein Tanz im Sinne der „Fluch der Karibik“ gewann sofort die Sympathie des Publikums im Nu und führte nahtlos in die Tanzrunde des Publikums über.

Mit Stimmungsliedern, Evergreens und aktuellen Hits traf das Duo „Doppelpack“ genau den Geschmack des Publikums. Die Ausgelassenheit und gute Stimmung steckte jeden Faschingsnarr an und und nicht Wenige schwangen dazu das Tanzbein.

Den zweiten Teil des bunten Programms eröffnete die weibliche Garde des Reicholzheimer Narrenclubs (RNC). Die Mädels in ihren blau-weißen Gardekleidern legten mit ihrem Tanz einen richtigen Kracher auf die Bühne. Nicht nur weil sie in großer Anzahl die Bühne komplett füllten, sondern vor allem auch aufgrund ihrer Tanzperfektion.

Die Showtanzgruppe der FG Werbach begeisterte mit einer Reise in verzauberte und ferne Welten. Mit Ihrer Interpretation und aufwendigen Kostümen zum Thema „Alice im Wunderland“ zeigten sie nicht nur Ihre Tanz-, sondern auch Schauspielkünste.

Den Abschluss des zweiten Programmteils bildeten zwei Höhefelder Gruppen. Die „Highfielder Superstars“ präsentierten ein Potpourri von mitreisenden Klassikern in Stil der Hitparade. Das Karaokeschauspiel mit Backgroundtanz animierte das Publikum nicht nur zum lauten Lachen sondern zum Mitmachen – was sichtlich gelang.

Traditionell bildet das Höhefelder Männerballett den Höhepunkt des Abends. Mit Ihrem Motto „Höhefeld hat eine Bobmannschaft“ begannen die jungen Männer den Einzug in die Faschingsschar.

Mitgerissen feierten die Gäste den Auftritt und besonders die weiblichen Anhänger kamen beim Wandel von Skikleidung zu Sommerkleidung auf ihre Kosten. Und weil das Duo „Doppelpack“ nicht mit Hits sparte, feierte und tanzte die gesamte Faschingsgesellschaft bis tief in die Nacht. und manch einer hat sich schon den Termin für das nächste jahr notiert. das närrische treiben erreicht Höhefeld am 6. Februar 2021. jela

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 26.02.2020