Jetzt droht der Abriss

Wertheim.Der Besitzer des früheren Hiller-Anwesens in der Friedleinsgasse hat bereits vor Monaten einen Antrag auf Abriss des sogenannten „Förtsch-Hauses im Innenhof gestellt. Er will hier einen mehrstöckigen Neubau mit sieben Wohnungen bauen lassen (wir berichteten). Inzwischen regte sich Widerstand in der Bevölkerung, um das Gebäude des aus dem Jahr 1609 im historischen Verbund zu erhalten und unter Denkmalschutz zu stellen.

Doch jetzt hat das Denkmalschutzamt nach einer Besichtigung entschieden: „Das Haus besitzt keinen Denkmalwert“. Durch zahlreiche Umbauten sei eine heimatgeschichtliche Bedeutung nicht mehr ablesbar, heißt es in der Begründung.

Wie Eberhard Wolf, Referatsreiter Bauordnungsrecht, auf der Sitzung des Ausschusses für Bauwesen und Umwelt bekannt gab, hat damit der Eigentümer nun einen Rechtsanspruch auf Abriss.

Eine Lösung

Für Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez ergibt sich nur noch eine Möglichkeit: Es findet sich ein Käufer, der Interesse am Erhalt des historischen Gebäudes hat. Johann Philipp Förtsch war Musiker und Mediziner und Vater Jakob Förtsch Bürgermeister der Stadt. Er ließ das Gebäude errichten, das deshalb auch unter dem Namen „Förtschhaus“ in Wertheim bekannt ist. Einer der Nachfahren aus der Förtsch-Familie ist der frühere Bundespräsident Karl Carstens.

