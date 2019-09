Jeder leistet seinen Beitrag

Wertheim.Rund 250 Menschen zogen am Freitag durch die Wertheimer Altstadt und forderten mehr Klima- und Umweltschutz. Von Kindergartenkindern bis zur „Omi for Future“ war alles vertreten. Diesmal wollten die Fränkischen Nachrichten von den Demonstranten wissen: „Was tut Ihr selbst im Alltag für die Umwelt?“

„Für mich war das Streiken nicht so schwierig“, berichtet Klaus Hildenbrand aus Ebenheid mit einem Lachen – der 55-Jährige ist nämlich selbstständig. Er hat in seinem Unternehmen eine Methode entwickelt, um Nachhaltigkeit, sprich Umweltverbrauch und Soziallast, zu berechnen. Seit rund 20 Jahren arbeitet er an dieser Formel und kooperiert mittlerweile mit der Technischen Universität München. Privat sei seine Frau Monika für die Nachhaltigkeit zuständig, berichtet er: Indem sie Bio-Produkte einkauft, auf Plastik verzichtet und die Familie wo es geht selbst versorgt.

„Früher war der Fisch in der Packung, heute ist die Packung im Fisch“, ist auf dem Plakat von Laura Markert zu lesen. Die 19-Jährige versucht, fürs Klima so wenig wie möglich Auto zu fahren – im ländlichen Raum gar nicht so einfach. Da falle der Verzicht auf Plastiktüten und Verpackungen schon leichter. Zudem versucht die Stadtprozeltenerin, weitgehend auf Fleisch zu verzichten.

„Seit ich in Würzburg studiere, fahre ich wesentlich mehr mit dem Fahrrad“, berichtet Nils Klinke. Nun, da er sich selbst versorge, achte er zudem darauf, wenig in Plastik verpackte Lebensmittel zu kaufen. Gelegentlich gehe er Second-Hand-Shoppen: „Das ist auch für den studentischen Geldbeutel besser.“ Beim Fleischkonsum achtet der 19-Jährige darauf, wo es herkommt, und versucht, keine Lebensmittel zu verschwenden. In Würzburg sei ein nachhaltiges Leben weitaus einfacher als in Wertheim, findet er. Das Angebot sei weitaus größer. eli

