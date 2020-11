Jeden Tag eine neue Überraschung

Wertheim.Normalerweise verwandelt sich die Wertheimer Innenstadt in einen großen Adventskalender. Doch 2020 ist vieles anders. Damit die Wertheimer trotzdem in den Genuss eines lokalen Adventskalenders kommen, können sie jeden Tag auf der Facebook-Seite der Lokalhelden Wertheim ein digitales Türchen öffnen. Dahinter verbergen sich dann weihnachtliche Videos und Beiträge von Vereinen, Einrichtungen und dem Einzelhandel. Die Musikschule interpretiert Klassiker. Das Glasmuseum führt virtuell durch seine Ausstellung. Rätsellustige können sich Ratespielen widmen. Dekanin Wibke Klomp gibt eine Weihnachtsgeschichte zum Besten. Auch Oberbürgermeister Markus Herrera hat ein Türchen für die Wertheimer vorbereitet. Wie beim Adventskalender in der Innenstadt warten auch in diesem Jahr Tagespreise.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 01.12.2020