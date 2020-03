Jede Menge Haschisch entdeckt

Reinhardshof.Einen größeren Drogenfund vermeldet das Polizeirevier Wertheim. Eine Streife überwachte am Mittwoch die Einhaltung der Corona-Verordnung und überprüfte einen Jugendtreff auf dem Reinhardshof. Gegen 15 Uhr fiel den Beamten ein junger Mann bei dem Treff in der Willy-Brandt-Straße auf. In der Hütte trafen die Polizisten drei weitere Männer an. Da es stark nach Marihuana roch, durchsuchten sie die Männer und die Hütte. Die Beamten fanden 29 Gramm Marihuana und über 108 Gramm Haschischbrocken sowie vermutlich weitere 20 Gramm Haschisch mit Verpackungsmaterial und einer Feinwaage. Die Drogen wurden zusammen mit Handys beschlagnahmt. Die Männer im Alter zwischen 22 und 27 Jahren müssen sich wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz und das Betäubungsmittelgesetz verantworten. pol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.03.2020