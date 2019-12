Jahrzehntelange Treue gewürdigt

Bestenheid.Die katholische Frauengemeinschaft St. Elisabeth hielt jüngst Woche ihre Adventsfeier ab. Sie stand unter dem Motto „Der Weg durch den Advent“. Gemeinsam sei man den Weg durch den Advent ganz bewusst gegangen, habe ihn gemeinsam erlebt und ihm ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt, heißt es in einer Mitteilung. Die Adventsfeier wurde von einigen Kindergartenkindern mit Liedern bereichert. Im Anschluss feierte man einen Lichtergottesdienst mit Eucharistiefeier. In diesem wurden viele langjährige Mitglieder geehrt. Für 60 Jahre: Marianne Grein, Gertrud Hasenhindl, Hildegarde Enzfelder, Emma Binder. Für 50 Jahre: Maria Stückert, Katharina Glaser, Stephanie Rauer und Maria Waldherr. Für 40 Jahre: Gertraud Gosolits, Elisabeth Urbitsch, EIisabeth Will, Paula Heim Außerdem wurden die Gründungsmitglieder geehrt: Irmgard Leinberger, Gertraude Meister und Elisabeth Futschek. Bild: KFG

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.12.2019