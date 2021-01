Inzidenzwert sinkt sehr deutlich

Main-Spessart-Kreis.Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand: 19. Januar) 227 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt gab es damit seit Beginn der Pandemie 2846 positiv getestete Personen. Genesen sind davon 2441 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis Main-Spessart aktuell 69,8 (Quelle: RKI).

Vier weitere Todesfälle

Aktuell sind vier weitere Todesfälle zu beklagen. Die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen liegt somit bei 178 im Landkreis. Die neuen Todesfälle gehörten altersbedingt einer Risikogruppe an. 21 Patienten werden derzeit stationär behandelt. Es befinden sich zusätzlich 574 enge Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. lra

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.01.2021