Inzidenzwert sinkt auf 39,6

Main-Spessart-Kreis.Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand: 2. Februar) 100 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt gab es damit seit Beginn der Pandemie 3025 positiv getestete Personen. Genesen sind davon Personen 2743. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis Main-Spessart aktuell 39,6 (Quelle: RKI).

Die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen liegt bei 182. 18 Patienten werden derzeit stationär im Klinikum Main-Spessart behandelt, einer davon auf der Intensivstation. Es befinden sich 423 Personen in häuslicher Quarantäne.

Notbetreuung in Quarantäne

Derzeit befinden sich die Notbetreuungsgruppen der Kindertagesstätte Seifriedsburg und des Kindergartens St. Jakobus in Lengfurt in Quarantäne. Seit 16. Dezember gibt es für Kinder, die nicht anderweitig betreut werden können, eine Notbetreuung in Kitas und Schulen. Nachdem nun in zwei Kitas im Landkreis Corona-Infektionen aufgetreten sind, appelliert Landrätin Sabine Sitter von diesem Angebot nur Gebrauch zu machen, wenn es tatsächlich keine andere Betreuungsmöglichkeit gibt.

Fragen rund um Corona beantworten die Mitarbeiter des Landratsamtes an der Corona-Hotline unter Telefon 09353/7931490. lra

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.02.2021