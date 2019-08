Insgesamt 35 734 Spender registriert

Kreuzwertheim.Vor 55 Jahren, am 9. März 1964, fand in der Schule (heute Alte Schule) in der Haslocher Straße der erste Blutspendetermin in Kreuzwertheim statt. Seitdem wurden bis einschließlich des Blutspendetermins am 16. April in Kreuzwertheim 35 734 Blutspender begrüßt. Beim nächsten Termin am Dienstag, 16. Juli, von 17 bis 20.30 Uhr in der Dreschhalle, Kreuzstraße 1, erwartet die Spender ein kleines

...