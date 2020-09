Infos zur Vorsorgevollmacht

Main-Tauber-Kreis.Der Kreisverband der Lebenshilfe im Main-Tauber-Kreis setzt seine kostenfreien Informationsveranstaltungen zu den Themen Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und dem Betreuungsrecht fort. Das teilt der Kreisverband mit. Wenn ein Mensch durch Krankheit, nach einem Unfall oder altersbedingt plötzlich seine Angelegenheiten nicht mehr regeln kann, stehen meist die Angehörigen vor dem Problem, wer den Betroffenen in seinen Angelegenheiten vertreten darf.

Landläufige Meinung ist falsch

Die landläufige Meinung, dass Ehegatten oder Lebenspartner sich in solchen Fällen automatisch gegenseitig vertreten oder Eltern auch Entscheidungen für ihre volljährigen Kinder treffen können, ist falsch. Mit einer Vorsorgevollmacht bestimmt man in gesunden Tagen, wer die rechtlichen Interessen an eigener Stelle wahrnimmt, wenn man selber nicht dazu in der Lage ist.

Zum pflegenden Angehörigen kann man schneller werden als man glaubt: Hirnschaden nach Unfall, Wachkoma – wie geht es jetzt weiter? Auch Fälle von Altersdemenz nehmen zu. Was macht man, wenn der Vater oder die Mutter nicht mehr in der Lage sind, ihre Dinge zu regeln, sich nicht mehr zurechtfinden? Dagegen kann man sich nicht wappnen. Aber man kann mit geringer Mühe eine Sicherung einbauen.

Mit einer Vorsorgevollmacht bestimmt man in gesunden Tagen, wer die rechtlichen Interessen an eigener Stelle wahrnimmt, wenn man selber nicht mehr dazu in der Lage ist. Denn was passiert eigentlich, wenn die rechtliche Handlungsfähigkeit durch Unfall, Krankheit oder auch eine Behinderung eingeschränkt wird? Wer übernimmt dann die Rechtsgeschäfte?

Zu diesen und anderen wichtigen Fragen rund um das Betreuungsrecht informiert der Betreuungsverein am Donnerstag, 8. Oktober, von 18 bis 20 Uhr, Bahnhofstraße 10, in Tauberbischofsheim. Referent ist der Geschäftsführer des Betreuungsverein der Lebenshilfe, Generationenberater Thomas Heßdörfer.

Eine Telefonische Voranmeldung ist unter 09341/1568 beim Betreuungsverein der Lebenshilfe möglich. Die aktuell geltenden Corona-Bestimmungen sind zu beachten.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.09.2020