Infos rund um die Zahngesundheit

Wertheim.Die Rotkreuzklinik Wertheim veranstaltet einen Tag der Zahngesundheit. Am Donnerstag, 26. September, informieren zwischen 11 und 17 Uhr Mitarbeiter der Regionalen Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit des Main-Tauber-Kreises über Maßnahmen zur Früherkennung und Vermeidung von Zahnerkrankungen. Die Zähne begleiten uns von frühester Kindheit bis ins hohe Alter.

Gute Mundhygiene

Bereits wenige Monate nach der Geburt kommen die ersten Zähne. Gute Mundhygiene von Anfang an hilft, die Zähne gesund zu erhalten und Erkrankungen zu vermeiden.

Am Infostand in der Rotkreuzklinik geben Mitarbeiter der Regionalen Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit wertvolle Tipps zur Früherkennung und Vermeidung von Zahnerkrankungen. Bei einer Tauschaktion können Besucher ihre alte Handzahnbürste gegen eine neue einwechseln.

Auch an Babys und Kleinkinder ist gedacht: Der alte Schnuller des Kindes wird am Tag der Zahngesundheit in der Wertheimer Rotkreuzklinik gegen ein kleines Geschenk eingetauscht.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Veranstaltungsort: Eingangsbereich der Rotkreuzklinik Wertheim, Rotkreuzstraße 2, 97877 Wertheim.

