Informationen jetzt online abrufbar

Wertheim.Das erste Schulhalbjahr ist geschafft. Für die Viertklässler stellt sich derzeit die Frage, welche weiterführende Schule sie besuchen wollen.

Normalerweise stehen viele Informationsveranstaltungen in den Terminkalendern der Eltern. Diese entfallen jedoch in diesem Jahr zum großen Teil wegen Corona. Die Schulen bieten die Informationen zum Schulwechsel also auf anderen Wegen an.

Die Stadtverwaltung Wertheim stellt das Info-Material gesammelt auf der städtischen Webseite zur Verfügung. Ob Informationen auf der Webseite, Videos, Flyer oder persönliche Gespräche mit dem Schulleiter – die weiterführenden Wertheimer Schulen stellen mit kreativen Methoden sicher, dass sich Eltern und Schüler auch zu Pandemiezeiten ausreichend über den Schulwechsel informieren können. stv

