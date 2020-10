Infektionszahl steigt deutlich an

Main-Spessart-Kreis.Im Landkreis Main-Spessart gibt es mit Stand 23. Oktober 40 positiv auf Covid-19 getestete Personen. Stand 16. Oktober: 26 Fälle.

Insgesamt gab es im Landkreis Main-Spessart bislang 320 positiv auf Covid-19 getestete Personen. Vergleich zum Freitag, 16. Oktober: 279 positiv auf Covid-19 getestete Personen.

Genesen sind davon 274 Personen (Vergleich zum Freitag, 16. Oktober: 247 Personen genesen).

Die Zahl der an bzw. mit Sars-CoV-19 Verstorbenen liegt unverändert bei sechs. Es befinden sich 637 Personen in häuslicher Quarantäne (Vergleich zum Freitag, 16. Oktober: 246 Personen in häuslicher Quarantäne).

Der Städtische Kindergarten Theresienheim in Karlstadt und der Kindergarten in Urspringen sind aufgrund positiv Getesteter derzeit geschlossen. Die Mitarbeiter und alle Kinder der beiden Kindergärten befinden sich in häuslicher Quarantäne, ebenso vier Klassen der Realschule in Karlstadt, eine Klasse der Grundschule Karlstadt, und eine Klasse des Friedrich-List-Gymnasiums in Gemünden. lra

