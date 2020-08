In zehn Tagen 360 Kilometer geschafft

Eichel.Die jährliche Gepäckfahrt der Wertheimer Kajakfahrer ist inzwischen eine Tradition. Für dieses Jahr bestand jedoch der Wunsch bis an die Nordsee zu paddeln. Die Fahrt musste coronabedingt mehrfach verschoben werden. Dazu kam, dass Campingplätze keine Gruppen in Zelten aufnahmen und viele Kanuvereine geschlossen waren, weil sie die Hygieneauflagen nicht erfüllen konnten. Die Planung der Tour war aufwendig, schließlich paddelten die Kajakfahrer in zehn Tagen 360 Kilometer von Hannoversch Münden anschließend durch vier Bundesländer, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen. Jedes Land hatte unterschiedliche Coronaregeln.

Das war kein Problem, mit etwas gesundem Menschenverstand, Einhaltung der Abstandsregeln und Mund-und-Nasenschutz kamen alle Teilnehmer wieder gesund von der Fahrt zurück. pepo

