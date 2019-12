In Welt der Klänge entführt

Wertheim.Es war eine grandiose Hommage an Ludwig van Beethoven, die die beiden jungen Pianisten Katrina Kroja und Frédéric Otterbach am Samstagabend im voll besetzten Arkadensaal darboten. Anlass für das vom Kulturkreis veranstaltete Konzert war das Beethovenjahr, das am 16. Dezember mit dem 249. Geburtstag des Komponisten startet. Neben dem berühmten Geburtstagskind präsentierten die Studenten der Musikhochschule Würzburg auch Werke anderer Komponisten, etwa des unbekannten Chopin-Beeinflussers Carl Arnold, der mindestens sechs Jahre in Wertheim lebte.

Nach den Begrüßungsworten von Organisator Hans-Peter Otterbach eröffnete die 25-jährige Katrina Kroja das Konzert mit der Klaviersonate Nummer 18 „Die Jagd“. Warum sie so heiße, wisse man nicht genau, meinte Otterbach. Solche Namen würden ohnehin vom Publikum und den Verlegern vergeben, nicht vom Künstler selbst. „Man muss Musik nicht immer verstehen“, zitierte Otterbach dazu Musikschulleiter Stefan Blido, „sondern genießen“ – und das machte die in Riga geborene Künstlerin den Zuhörern leicht. Schnell entführte sie aus der Hektik der Vorweihnachtszeit in eine Welt aus Klang und Tönen.

32 Variationen in c-moll präsentierte anschließend der 21-jährige Wertheimer Frédéric Otterbach. Beinah schien er dabei mit dem Klavier zu verschmelzen, während er die Musik in den Raum fließen ließ.

Anschließend öffnete sich das Programm von Beethoven zu zwei weiteren berühmten Komponisten und einem sehr unbekannten, auch wenn dessen Werk musikalisch ebenso überzeugte.

Zunächst spielte Kroja, die bereits mit fünf Jahren an der Grazer Musikhochschule Unterricht erhielt, die Partita Nr. 2 von Johann Sebastian Bach. Dann lernte das Publikum Carl Arnold näher kennen, der dieses Jahr seinen 225. Geburtstag feiert. Beinah wäre er in Wertheim geboren, allerdings hatte sein Vater nicht das nötige Geld, seine Braut zu sich zu holen. Später wuchs der junge Arnold aber einige Jahre in der Main-Tauber-Stadt auf. 1848 emigrierte der Komponist nach Norwegen, wo er wesentlich bekannter ist als in Deutschland. Bei einem Konzert beeindruckte er den achtjährigen Chopin. Diesen Einfluss merkte man in den zwei temperamentvollen Stücken, die Frédéric Otterbach vortrug. Kaum ließen sich die Musiker unterscheiden. Von beiden kam eine Fantasie zu Gehör.

Als Zugabe bildete nochmals ein Beethoven-Stück den Abschluss, dieses Mal die aus zwei Sätzen bestehende Sonate Opus 6, die vierhändig ausgelegt war. Dabei zeigten Kroja und Otterbach, dass sie nicht nur mit dem Flügel perfekt harmonieren, sondern auch miteinander. Lang anhaltender Applaus belohnte diesen fulminanten Abend. nasch

