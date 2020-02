In Fängen von Schurken

Wertheim.In „Rafadan Tayfa – Göbeklitepe“ bestreitet die Jugendgruppe namens Rafadan Tayfa ihr zweites Abenteuer. Akin, der Anführer der Truppe, bekommt eines Tages von seinem Freund Veysi aus Urfa ein mysteriöses Päckchen zugeschickt.

In diesem Päckchen befindet sich eine geheimnisvolle Kupferplatte, mit der Akin jedoch nichts anfangen kann. Auch das Telefonat mit Veysi bringt nicht die erhoffte Erkenntnis, stattdessen wird Akin Zeuge davon, wie sein Freund anscheinend in die Fänge von Schurken gerät. Nach reichlicher Überlegung kommt Akin der Gedanke, dass es sich bei der Kupferplatte um ein bedeutsames Ausgrabungsstück handeln könnte. Sein Freund Veysi war nämlich an den Ausgrabungen von Göbeklitepe, einer Tempelruine aus prähistorischen Zeiten, beteiligt.

Zweiter Fall der Hobbydetektive

Jetzt liegt es an Akin und seinen Freunden, das Geheimnis der Kupferplatte zu offenbaren und ihren Freund Veysi zu retten. „Rafadan Tayfa – Göbeklitepe“ ist der neue Film des türkischen Regisseurs Ismail Fidan und zudem der zweite Fall der Hobbydetektive.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.02.2020