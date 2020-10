Wertheim/Moskau.Nach Bonn, Wien und Wertheim begeistern die Beethoven-Skulpturen des Konzeptkünstlers Ottmar Hörl im Beethoven-Jubiläumsjahr derzeit Menschen im VDNKh-Park in Moskau. Die Kunstinstallation mit 80 Figuren ist dort im Rahmen des Deutschlandjahres Russland 2020/21 zu sehen. „Die geniale Idee des Bildhauers Ottmar Hörl ist es, Beethoven mit einem Lächeln darzustellen.Wenn wir diesen Beethoven sehen, wollen wir ihm näher kommen, wir wollen mit ihm in einen Dialog treten. Gleichzeitig ist Dialog die Grundidee des Deutschlandjahres in Russland“, erläuterte Géza Andreas von Geyr, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in der Russischen Föderation. Im Anschluss touren die Figuren durch Russland.

Am Ende werden sie zugunsten eines guten Zwecks verkauft. Der Erlös kommt dem Sound up-Festival für Musik zugute. pm

