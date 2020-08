„In dieser Kirche fällt auf jeden neues Licht“

Hohen geistlichen Besuch gab es am Sonntag in der Leonhardkirche Sachsenhausen. Der Gottesdienst wurde vom evangelischen Landesbischof mitgestaltet.

Sachsenhausen. Es war die helle Kirche mit ihren besonderen Fenstern, die den evangelischen Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh besonders beeindruckte. Zusammen mit Fritz Kabbe, Pfarrer im ständigen Vertretungsdienst, leitete der Landesbischof am Sonntagvormittag einen Gemeinschaftsgottesdienst der evangelischen Gemeinden Sachsenhausen-Dörlseberg, Waldenhausen und Reicholzheim in der Leonhardkirche.

Musikalisch mitgestaltet wurde der Gottesdienst von Organist Werner Flicker und dem Posaunenchor Sachsenhausen, der vom Bezirks-posaunenchor unterstützt wurde. Aufgrund der Coronaauflagen spielte der Posaunenchor außerhalb der Kirche. Da aufgrund der Auflagen die Plätze in der Kirche stark begrenzt waren, übertrug man den Gottesdienst ins Freie.

Die Freude der Gemeinden über den Besuch des Landesbischofs brachte Iris Klein zum Ausdruck. Pfarrer Kabbe trug im Anschluss den Psalm „Gelobt sei der Name des Herrn“ vor. Die Lesung aus dem Lukasevangelium las Dorothee Jacob. Der Bibeltext berichtete vom frommen Pharisäer, der stolz auf seine Frömmigkeit ist, und dem sündigen aber reumütigen Zöllner in einem Tempel. „Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden“, war eine der Kernaussagen der Geschichte.

Ein besonderer Ort

Nach dem Glaubensbekenntnis predigte Bischof Cornelius-Bundschuh über den Bibeltext und die Leonhardkirche als besonderen Ort für die Menschen. Bisher habe er die Kirche nur von Fotos aus dem Internet gekannt. „Sie ist wunderbar, breit, hell und zugleich bergend.“ Besonders lobte er die Konzentration auf das helle Fenster in der Altarmitte. Durch dieses Fenster strahle das Auferstehungslicht in den Kirchenraum. „Es strahlt hoffentlich auch in unsere Herzen.“ Die Kirche sei ein Ort, in der man Schweres zu Christus tragen und sich Mut für neue Projekte holen könne.

Auf seine Nachfrage meldeten sich jeweils einige Gläubige die bereits in der Leonhardkirche getauft wurden oder dort ihre Konfirmation oder Hochzeit feierten. Der Bischof griff dies auf. Er meinte, mit den Fenstern der Kirche würden die Menschen persönliche Erinnerungen verbinden an große Feste, aber auch an Bittgebete für vieles im Leben. Es seien Erinnerungen an Trauerzeiten, aber auch an tröstende Worte, die man aus der Kirche mit nach Hause nahm.

„Hier in der Kirche hat alles Platz, auch das, was außer Gott und Christus niemand sonst wissen soll.“ In Bezug auf den vorgetragenen Bibeltext betonte der Bischof, wer neuen Lebensmut gewinnen wolle, brauche eine Ort wie die Kirche, der für gemeinschaftliches Beten und hoffentlich bald wieder zum Singen offen sei.

„Die Steine des neuen Altars stellen die Menschen da, die in ihrer Verschiedenheit hier zusammenkommen“, ging er wieder auf die Leonhardkirche ein. Die Menschen kämen manchmal froh und guter Dinge, manchmal belastet und von Sorgen geplagt.

„In dieser Kirche fällt auf jeden von uns neues Licht.“ Glaube wolle aufrichten und Mut machen. Im Hinblick auf die Protagonisten der Bibelgeschichte erklärte er, das Problem am Pharisäer sei, dass er den Zöllner abwertet um sich selbst zu erhöhen. So werde Selbstvertrauen zu Hochmut. „Glaube lebt nicht aus dem, Vergleich, sondern vom Licht von Christus in der Welt.“ Schaue man sich um, sehe man, dass alle im Licht Christus stünden, welches durch das besondere Fenster scheint. „Auf die, die man mag und die, die man anstößig findet.“

In den Fürbitten bat der Bischof unter anderem für alle, die von der Coronapandemie und seinen Folgen weltweit betroffen sind.

Klein dankte dem Bischof und überreichte ihm eine Erinnerung an das Dorf. Ein Fest für alle sei nach dem Gottesdienst leider nicht möglich.

Bevor er seinen Segen spendete, brachte der Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh zum Ausdruck, dass er sich darüber freue, wie lebendig die Kirche sei. Im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten erklärte er, dass er sei froh, dass überhaupt wieder Gottesdienste gefeiert werden können. Die aktuelle Zeit ermögliche es ihm, auch mal kleinere der insgesamt 600 Gemeinden zu besuchen. Die Pandemie sei auch für die Kirche eine Herausforderung. Man wolle vor allem für jene Menschen da sein, die es besonders schwer haben oder einsam sind. „Wir wollen Menschen Begegnungen ermöglichen, damit Einsame nicht noch einsamer werden.“ Auch finanziell spüre die Landeskirche inzwischen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. So seien die Kirchensteuereinnahmen 2020 um zehn Prozent zurückgegangen.

