In der schwierigsten Stunde nicht allein

Wertheim.Der neue Hospizkurs des Malteser Hospizdienstes St. Veronika in Wertheim startete am vergangenen Wochenende.

Drei Männer und acht Frauen haben in der angenehmen Atmosphäre des Ferienhofs Ebenmühle in Dörlesberg mit den ersten Schritten des Celler Modells begonnen.

Die Ebenmühle bot genug Platz, so dass es kein Problem war, das strenge Hygienekonzept der Malteser in Corona Zeiten zu wahren. Wie bei den letzten Kursen, so wird auch dieser Kurs wieder von Bernhard Vollmuth und Gabi Mümpfer geleitet.

Die anfänglichen Bedenken einiger Kursteilnehmer sich mit dem Kurs und den Themen zu überfordern, konnten während der Seminartage genommen werden.

Bei der Abschlussrunde bestätigten die Teilnehmer, glücklich darüber zu sein sich angemeldet zu haben. Erstaunen brachten sie zum Ausdruck über den fröhlichen Ablauf und die Bewegung der Lachmuskeln. Damit hatten sie in dieser Form bei dem doch tief gehenden und ersten Thema nicht gerechnet.

Die Teilnehmer werden sich nun in den kommenden Wochen zu Kursabenden in Bestenheid treffen. Damit wirklich der Abstand gewahrt werden kann und auch bei Gruppenarbeiten ausreichend Raum zur Verfügung steht, weichen die Malteser in die Räumlichkeiten von Christian Konrad im Haslocher Weg in Bestenheid aus.

Wichtige Arbeit

Im Februar wird dann ein Abschlusswochenende von Freitag bis Sonntag wieder in der Ebenmühle stattfinden. Das Ende des Kurses wird ein Entsendungsgottesdienst sein, in dem jeder Kursteilnehmer für seinen wichtigen Dienst gesegnet und entsendet wird.

Gerade in diesen Zeiten ist der Dienst so wichtig, damit Sterbende und ihre Angehörige nicht allein gelassen werden. Positiv ist, dass die derzeit 55 ehrenamtlichen Mitarbeiter ab Februar dann von den „Neuen“ unterstützt werden. Zurzeit begleitet St. Veronika 92 Personen, da tut Entlastung not. Für den nächsten Kurs gibt es bereits Interessierte.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.10.2020