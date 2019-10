In der Digitalwelt zurechtfinden

Bestenheid.Junge Menschen verwirklichen sich zunehmend im Digitalen und vielen ist dabei nicht bewusst, welchen Gefahren sie dort ausgesetzt sind. Zunehmendes Suchtverhalten, Bewegungsmangel und Defizite in der Ernährung können Folgen sein. Ein unreflektierter Medienkonsum löst Stress aus und beeinträchtigt im schlimmsten Fall die Gesundheit. Eltern und Lehrkräfte sind stets gefordert, Schritt zu halten mit der Schnelligkeit der Digitalisierung, um den Jugendlichen in dieser Frage beistehen zu können.

An der Comenius Realschule in Bestenheid wird erstmals ein Training für Schüler und Lehrkräfte geboten. Von Mittwoch, 16., bis Freitag, 18. Oktober, erlernen sie in Workshops den gesunden Umgang mit den digitalen Möglichkeiten von versierten Medienpädagogen, Psychologen, Ernährungs- und Fitnessexperten sowie Stars aus der Social-Media-Welt. Die rund 150 Schüler der siebten Jahrgangsstufe können zu YouTube, Instagram, Prezi, Trickfilm und iPads selbst kreativ werden. Gemeinsam mit den Profis erstellen sie Praxisbeiträge zu den Themen digitaler Stress und gesunder Umgang mit den neuen Medien. pm

