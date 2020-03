In den Ferien ist für Schulkinder viel geboten

Wertheim.In den Oster- und Pfingstferien organisiert die kommunale Jugendarbeit wieder Aktionstage und Ausflüge für Schulkinder. Die Angebote können individuell gebucht oder auch mit der Basisferienbetreuung im Haus der Jugend und Vereine in der Luisenstraße kombiniert werden.

Osterferien: Ein Tag wie im Urlaub heißt es am 7. April von 9 bis 17.30 Uhr bei der Familienfahrt ins Schwimmbad „Monte Mare“. Teilnehmen können Familien beziehungsweise Kinder ab zwölf Jahren (auch ohne Begleitung). Treffpunkt ist an der Haltestelle Poststraße. Teilnehmen können nur gute Schwimmer. Beim Geocaching am 9. April von 10 bis 16.30 Uhr steht die Ostereiersuche mit GPS-Geräten im Mittelpunkt. Teilnehme können alle 8- bis 16-Jährigen, die über ein verkehrssicheres Fahrrad samt Helm verfügen. Treffpunkt für die Schatzsuche ist am Freizeitplatz hinter dem Jugendhaus Soundcafé.

Zur einer Fahrt zur Wasserkuppe sind am 17. April von 9 bis 17 Uhr Familien oder Kids ab zehn Jahren (auch ohne Begleitung) eingeladen.

Dort kann man auf der Sommerrodelbahn mit bis zu Tempo 40 dem Tal entgegen rodeln, im Kletterwald klettern oder den „Hexenbesen“ reiten. Treffpunkt ist an der Haltestelle Poststraße.

Pfingstferien: Eine Radtour zum „Pumptrack“ des MSC Werbach steht am 2. Juni von 10 bis 17 Uhr auf dem Programm. Die Teilnehmer radeln entlang des Radwegs „Liebliches Taubertal“ nach Werbach. Der dortige Fahrradparcours ist mit verschieden großen Hügeln so angelegt, dass das Rad alleine durch geschickte Gewichtsverlagerung („Pumpen“) beschleunigt werden kann. Auf weiteren Elementen wie z.B. einer Wippe kann der Gleichgewichtssinn und die Balance trainiert werden. Teilnehmen können alle acht bis 16-Jährigen, die über ein verkehrssicheres und geländegängiges Fahrrad samt Helm verfügen. Treffpunkt für die Radtour ist am Freizeitplatz hinter dem Jugendhaus Soundcafé. Zum Wildpark Bad Mergentheim mit vielen heimischen Tierarten und einem außergewöhnlichen Abenteuerspielplatz geht es am 5. Juni von 7.15 bis 16.30 Uhr. Teilnehmen können Familien oder Kids ab 13 Jahren (auch ohne Begleitung) gegen eine Kostenbeteiligung ab 13 Euro. Treffpunkt ist am Bahnhof Wertheim.

Für die Aktionen fallen Kostenbeiträge an. Familienpassinhaber erhalten eine Ermäßigung von 45 Prozent. Die Freizeitangebote sind in einem Flyer zusammengestellt. Informationen zum Angebot, zu den Anmeldeformalitäten und den Kosten gibt es auf der Internetseite www.jugendarbeit-wertheim.de.

Hier steht auch das Online-Formular für die Anmeldung bereit. Eine persönliche Anmeldung ist im Jugendhaus Soundcafé während der Öffnungszeiten (Mittwoch bis Freitag von 16 bis 19 Uhr) möglich. stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.03.2020