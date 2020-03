In allen Abteilungen des TSV ist viel geboten

Sonderriet.Zur Jahreshauptversammlung trafen sich 50 Mitglieder des TSV Sonderriet in der Mehrzweckhalle. Nach Begrüßung und Totenehrung berichtete Schriftführerin Sabine Fischer über das vergangene Jahr, die Skifreizeit, die zum 30. Mal stattfand, sowie über zahlreichen Treffen des Vorstands. Besonders diverse Besprechungen auf dem Weg zu einem neuen Vorsitzenden hätten viel Zeit in Anspruch genommen.

Kassiererin Ulrike Kempf informierte über die Finanzen des Vereins. Diese entwickelten sich durchaus solide, obwohl 2019 keine Veranstaltung stattgefunden habe. Kassenprüferin Jutta Perske wies auf eine ausgezeichnete Kassenführung hin.

Es folgten die Berichte der einzelnen Sparten. So erfuhren die Mitglieder unter anderem, dass auch im Tischtennis ein Sportabzeichen absolviert werden könne und von einigen Kindern erfolgreich bestanden worden sei. Im Namen des Übungsleiters Andreas Häge äußerte Rudolf Weber den Wunsch, auch Schnupperstunden für interessierte Erwachsene anzubieten, eventuell bei Sportfesten oder bei einem Dorfturnier. Über den Bereich Jugendfußball berichtete Josef Häfner und wies auf die gute Zusammenarbeit mit dem SV Nassig hin. Im Herbst fand ein F-Junioren-Spieltag auf dem Sportgelände des TSV statt mit elf Mannschaften.

Helfer ermöglichen Spielbetrieb

Über die Kooperation in den drei Seniorenmannschaften gab Alexander Baumann Auskunft. Die „Erste“ spiele seit fünf Jahren unverändert in der Landesliga Odenwald. Trainings- und Spielort sei die Sportanlage in Nassig.

Die zweite Mannschaft befinde sich nach dem Abstieg in der letzten Saison in der Kreisklasse A. Die „Dritte“ spiele nach der Meisterschaft in der Kreisklasse B. Heimspielort der „Zweiten“ und „Dritten“ sei Sonderriet. In diesem Zusammenhang bedankte sich Baumann bei allen fleißigen Helfern, die den Spielbetrieb in Sonderriet ermöglichten.

Den Bericht der Sparte Kinderturnen trug Heike Baumann vor, die mit Judith Frenzel das Turnen mit 15 Kindern leitet.

So berichtete sie über die verschiedenen Spiele und Turnübungen, die den Kindern großen Spaß machten. Beim Messeumzug 2019 waren die Kinder mit einer großen Gruppe dabei; es sei schön zu zeigen, was Sonderriet für die Jugend zu bieten habe.

Über die Montagsturnerinnen berichtete Helga Klein humorvoll. Bei Gymnastikübungen und Spielen sowie diversen Wanderungen seien durchschnittlich 15 Damen aktiv. Die Stunden würden abwechselnd von Martina Kempf, Elvira Kempf und Helga Klein geleitet. Ein Jahresausflug ins Sauerland und zur Bundesgartenschau sei organisiert worden, zudem habe man entspannte Tage neben den sportlichen Aktivitäten verbracht.

Zahlreiche Aktivitäten

Den Bericht der Aerobic-Abteilung trug Ulrike Kempf vor. Die Aktivitäten in dieser Sparte starteten mit der alljährlichen Skigymnastik, die auch sehr gerne von Nicht-Skifahrern angenommen werde. Bei einem Durchschnitt von zwölf Frauen werde von den drei Übungsleiterinnen Brigitte Kempf, Ulrike Kempf und Sabine Fischer ein abwechslungsreiches Programm aus Step-Aerobic, Bodenübungen, Muskelaufbau, Tabata, Pilates und Tanz-Workout geboten. Auch in dieser Sparte komme die Geselligkeit nicht zu kurz. So vervollständigten ein Wellness-Abend und ein gemeinsames Essen das Jahr.

Die gute Teilnehmerzahl von etwa 17 Personen bei den Jedermännern seien laut Herbert Dosch ein Zeichen für die gute Arbeit des Übungsleiters Reinhold Dosch. Am trainingsfleißigsten war Rolf Klein, der an keinem der 32 Übungsabende fehlte. Auch die Jedermänner seien bei Wanderungen und Ausflügen aktiv, die den Spaß an der Bewegung ergänzten.

Die Berichte der einzelnen Abteilungen zeugten davon, dass sehr viel trainiert werde und die Angebotspalette reichhaltig sei. Auch die Geselligkeit in den einzelnen Abteilungen komme nicht zu kurz. Die Ausführungen zu der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Mehrweckhalle, die durch den TSV und zwei weiteren Vereinen betrieben werde, trug Markus Klein vor. In 2019 sei eine geringere Einspeisung erreicht worden.

Nach diesen Berichten ergriff Ortsvorsteher Udo Kempf das Wort und zollte dem Vorstand Lob und Anerkennung für die geleistete Arbeit. Er stellte fest, dass alle Sparten in jeder Hinsicht sehr aktiv seien. Er sei sehr froh, dass nach langer Suche ein neuer Vorsitzender gefunden worden sei, und bedankte sich bei den Vereinsmitglieder für den Baum- und Strauchschnitt am Sportgelände.

Anschließend beantragte er die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erfolgte.

Unter dem Punkt Verschiedenes wies der Vorsitzende auf die Aktion „Wir-für-hier“ der Volksbank hin. Hierbei könnten Kunden der Bank durch Gutscheincoupons einzelne Projekte unterstützen. Die dadurch erreichten Punkte würden in Form einer Geldspende an die Vereine ausbezahlt. Im vergangenen Jahr sei durch diese Aktion ein Geldbetrag erreicht werden, der für die Anschaffung neuer Turnmatten verwendet werde.

Die Flutlichtanlage am Sportplatz sei instand gesetzt , alle Lichter funktionierten wieder. Der Vorsitzende informierte ferner darüber, dass die Genehmigung zur Aufstellung eines Baucontainers zu Lagerzwecken erteilt sei. Im Frühjahr könne mit der Renovierung und Instandsetzung begonnen werden.

Zum Abschluss wies Rudolf Weber noch auf die am Kerwe hin, die am 17. und 18. Oktober gefeiert werde. Im nächsten Jahr werde der 60. Geburtstag des Vereins gefeiert. Auch die Sporttage fänden in 2021 wieder statt.

