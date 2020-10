Immer mehr Dorfläden verschwinden

Zentrales Thema der Sitzung des Regionalverbands Heilbronn-Franken in Wertheim war eine Einzelhandelsanalyse. Sie dient der Fortschreibung des Regionalplans als Grundlage.

Wertheim/Main-Tauber-Kreis. Die Resultate einer Einzelhandelsbestandsanalyse als Basis für eine Teilfortschreibung des Regionalplans, ein Bericht über Aktivitäten und Projekte der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken (WHF) GmbH sowie die Vergabe einer regionalen Klimaanalyse waren Hauptpunkte bei der öffentlichen Sitzung des Regionalverbandes Heilbronn-Franken (RVHF) in der Main-Tauber-Halle in Wertheim.

Dem RVHF mit einer Gesamtfläche von 4765 Quadratkilometern gehören neben dem Stadt- und Landkreis Heilbronn die Landkreise Schwäbisch Hall, Hohenlohe- und Main-Tauber-Kreis an, die durch insgesamt 74 Akteure aus Verwaltung oder Politik der Kommunen und Kreise repräsentiert werden. Ziele des Regionalverbandes sind unter anderem eine gemeinsame Regionalplanung und deren Fortschreibung sowie die Initiierung und Umsetzung von Projekten zur wirtschaftlichen und infrastrukturellen Stärkung der Region Heilbronn-Franken.

Nachdem Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torres (SPD) zum Auftakt der Verbandsversammlung kurz die Main-Tauber-Stadt vorgestellt hatte, erläuterte Dr. Martin Heberling vom RVHF-Fachbereich „Einzelhandel, Raumstruktur“ die Resultate einer von der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung (GMA) erstellten Bestandsanalyse des regionalen Einzelhandels als Grundlage für die Teilfortschreibung des Regionalplans Heilbronn-Franken 2020.

Während die Umsätze des Lebensmitteleinzelhandels in den vergangenen Jahren um rund 18 Prozent gestiegen seien, mussten andere Sortimentsgruppen hingegen einen Umsatzrückgang von 4,2 Prozent hinnehmen. Als wesentliche Trends waren eine anhaltende Expansion im Lebensmitteleinzelhandel in Form von Neubauten oder Modernisierungen sowie bei den sonstigen zentrenrelevanten Sortimenten teilweise eine Konzentration auf die Hauptlagen in den Innenstädten als gegenläufiger Trend zu verzeichnen. Eine besondere Situation herrsche bei Drogeriewaren. Da dieses Segment, immer noch unter dem Eindruck der „Schlecker“-Insolvenz stehe und hier das Flächenformat von 100 bis 400 Quadratmetern entfalle; so dass die Lücke durch 600- bis 800-Quadratmeter-Formate mit größeren Einzugsgebieten gefüllt werde.

Bei den zentrenrelevanten Sortimenten (zum Beispiel Bücher, Bekleidung, Uhren, Schmuck) belege der Vergleich mit einer GMA-Erhebung aus dem Jahr 2000, dass einerseits die Zahl der Betriebe um 24,8 Prozent deutlich zurückgegangen und andererseits die Verkaufsfläche im Gegenzug um 7,4 Prozent gestiegen sei.

Räumlich zeige sich eine Verschiebung des Verkaufsflächenbesatzes von den Kleinzentren, in denen die Flächen um 23 Prozent zurückgegangen seien, hin zu den Mittelzentren, wo heute 29 Prozent mehr Verkaufsfläche registriert wird als vor 20 Jahren.

Rund drei Viertel aller Betriebe dieser Sortimentsgruppe befinden sich innerhalb der im Regionalplan bezeichneten Vorranggebiete, also in den Innenstädten.

Insgesamt werde eine weitere Konzentration des zentrenrelevanten Einzelhandels in Richtung größerer Städte und Gemeinden erwartet. Dieser Trend werde sich auch in Zukunft gerade durch die fortschreitende Bedeutung des Onlinehandels in diese Richtung weiterentwickeln.

Bei der Betriebsanzahl im Lebensmitteleinzelhandel sei ein Rückgang um 18,9 Prozent festzustellen, während die Verkaufsfläche um 45,8 Prozent zugenommen habe. Der Anteil an Betrieben mit weniger als 800 Quadratmeter Fläche sei von 75 Prozent im Jahr 2000 auf circa 40 Prozent gesunken.

Eine Standortsteuerung nicht zentrenrelevanter Sortimente werde nicht mehr als erforderlich erachtet, die im Regionalplan enthaltenen Vorbehaltsgebiete für nicht zentrenrelevante regionalbedeutsame Einzelhandelsgroßprojekte könnten zurückgenommen werden, lautete eine der Schlussfolgerungen aus der Bestandsanalyse für die Regionalplanteilfortschreibung. Nach wie vor erforderlich sei allerdings die Standortsteuerung zentrenrelevanter Sortimente.

„Der Einzelhandel mit Lebensmitteln und Drogeriewaren expandiert und benötigt Standorte, wo Erweiterungen in die Großflächigkeit hinein oder Ansiedlungen möglich sind“, resümierte Dr. Martin Heberling. „Der Einzelhandel mit den sonstigen zentrenrelevanten Sortimenten erlebt deutliche Umsatzrückgänge, so dass hier vielmehr eine räumliche Konzentration notwendig ist“.

Verbandsdirektor Klaus Mandel wies ergänzend auf den weiterhin fortgesetzten Rückgang von kleinflächigen Lebensmittel-Einzelhandelsgeschäfte hin als auch auf die Bedeutung solcher Dorfläden für die Versorgung und das Sozialleben insbesondere in ländlich geprägten Ortschaften.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.10.2020