Im Urlaubshotel nahm es seinen Anfang

Wartberg.Wenn Gerhard und Violetta Beetz am Freitag ihre Goldene Hochzeit feiern, blicken sie auf eine gemeinsame Geschichte zurück, deren Inhalt gut und gerne auch aus einem Hollywood-Streifen stammen könnte. Einzig die Drehorte wären wohl andere.

Dass die Liebesgeschichte in Bulgarien ihren Anfang nahm, liegt in der Tatsache begründet, dass Violetta Georgieva Davidova aus der Stadt Vratza am Rande des Balkan-Gebirges stammt. Nach Abitur und Ausbildung zur Hotelfachfrau arbeitete sie dort als Rezeptionistin. Und wie es der Zufall so wollte, verbrachte in genau diesem Hotel der damals 25-jährige Gerhard Beetz im Juni 1969 seinen Sommerurlaub. Im Alter von zehn Jahren war der junge Gerhard gemeinsam mit Mutter und Bruder aus dem thüringischen Ilmenau nach Hasloch gezogen.

Streng verboten

„Es war streng verboten, dass man mit Hotelgästen privaten Kontakt hat“, erklärt die 76-jährige Frau Beetz. Daher habe sie auch ein wenig gezögert, als der deutsche Gast sie damals zum Tanzen einlud. „Ich war sehr zurückhaltend und hätte sie alleine gar nicht angesprochen. Aber ich hatte Unterstützung von Freunden“, verrät Gerhard Beetz.

Einen kleinen Schreckensmoment habe es an jenem Abend im Juni jedoch noch gegeben. Aber, wie sich später zum Glück herausstellte, hatte der zufällig im gleichen Lokal anwesende Liftboy aus ihrem Hotel die zwei Tanzenden nicht entdeckt. Andernfalls hätte Violetta möglicherweise große Probleme bekommen.

Eine Woche später – Gerhard musste zwischenzeitlich mit einer schweren Angina das Bett hüten –, trafen sich die frisch Verliebten nachts im Park. „Danach waren wir schon halb verlobt“, berichtet Herr Beetz. Violetta allerdings musste erst noch ihre Mutter überzeugen, dass es sich bei dem jungen Deutschen nicht um einen Luftikus handelte – angesichts von gerade einmal zwei Wochen Bekanntschaft wahrlich kein leichtes Unterfangen. Viele aus ihrem Umfeld hätten ob ihrer Entscheidung den Kopf geschüttelt. Um die Ernsthaftigkeit seiner Bemühungen zu zeigen, schenkte Gerhard Beetz seiner Angebeteten kurz vor seiner Rückkehr nach Deutschland daher sein Kofferradio und eine Platte von Tom Jones – quasi als Gegenleistung für die Kirschen, die er von Violetta immer geschenkt bekommen hatte.

Acht Monate Trennung

Die folgenden acht Monate der Trennung – Gerhard Beetz reiste zurück nach Wertheim, wo er inzwischen als kaufmännischer Angestellter bei der Firma Holetzko arbeitete– überbrückte das junge Liebespaar mit Briefen und gelegentlichen Telefonaten.

„Er hat so viele schöne Briefe geschrieben“, schwärmt Violetta. Sie hat sie alle bis heute aufbewahrt. Auf diesem Wege sei auch die Entscheidung zur Heirat gefallen, ergänzt Herr Beetz.

Entsprechend hoch sei sein Puls gewesen, als er im Februar 1970 erstmals seit seinem Sommerurlaub wieder nach Bulgarien reiste – jetzt aber gleich zur eigenen Hochzeit. Auch Violetta hatte ihre Liaison aus Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes bis dahin geheim gehalten.

Einzig ihre engere Familie hatte sie in die Hochzeitspläne eingeweiht, die dann am 28. Februar auf dem Standesamt in die Tat umgesetzt wurden. „Wenn ich mit ihrer Familie alleine war, konnte ich immer nur lachen. Ich sprach ja kein bulgarisch“, erzählt Gerhard Beetz schmunzelnd.

Große Feier in Schollbrunn

Wenige Wochen später reisten die frisch Vermählten mit dem Bus zurück nach Wertheim und zogen gemeinsam nach Hasloch. Dort feierte das junge Ehepaar im Mai die kirchliche Hochzeit mit einer großen Feier in Schollbrunn. Und das unter umgekehrten Bedingungen wie drei Monate zuvor in Bulgarien: „Ich war so alleine. Meine Familie konnte nicht kommen“, erinnert sich Violetta. Eine schöne Feier sei es trotzdem gewesen. Ihre Entscheidung habe sie nie bereut: „Ich fühle mich sehr wohl in Deutschland“, sagt sie. Und wenn man ihre strahlenden Augen dabei sieht, weiß man sofort, dass sie es ernst meint.

Bei einem Besuch von Freunden auf dem Wartberg habe es Violetta so gut gefallen, dass das junge Ehepaar beschloss, sich dort häuslich niederzulassen. „Das Haus und die Lage waren wie im Hotel am Meer“, schwärmt Violetta noch heute. 1971 zogen die Eheleute schließlich in den Neubau eines achtgeschossigen Hochhauses in dem gerade entstehenden Wertheimer Stadtteil, 1992 konnten sie dort sogar eine Eigentumswohnung erwerben.

Im Jahr 1977 erfüllte sich endlich auch der Kinderwunsch, als Tochter Kerstin geboren wurde. Um ihrer Tochter bestmögliche Bedingungen zum Aufwachsen zu bieten, gab Violetta ihre gut bezahlte Arbeitsstelle bei der Firma Zitzmann auf. Gerhard Beetz übernahm kurz darauf als Buchhalter bei der Firma Wölfel einen neuen Job, den er bis zum Ruhestand ausübte.

Die Kontakte nach Südosteuropa pflegte die junge Familie während des jährlichen Familienurlaubs in Bulgarien und bei regelmäßigen Besuchen von Violettas Mutter in Wertheim.

Dort nahm die Familie Beetz in den folgenden Jahren rege am gesellschaftlichen Leben teil: Der begeisterte Sportler Gerhard unter anderem als Fußballer beim TSV Kreuzwertheim und im Wertheimer Prellballverein.

Gemeinsam engagiert sich das Ehepaar auch heute noch in der Wartberger Kirchengemeinde. Entsprechend groß wird die Anzahl an Gratulanten am Freitag wohl sein. Den sicher zahlreichen Glückwünschen zur Goldenen Hochzeit schließen sich die Fränkischen Nachrichten gerne an.

