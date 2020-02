Wertheim.Die Ereignisse in Hanau lösen auch in Wertheim Entsetzen aus. Es wird daher zu einer Solidaritätskundgebung kommen am Mittwoch, 26. Februar, um 17 Uhr auf dem Marktplatz in Wertheim.

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez wird eine Ansprache halten. Es wird Beiträge geben durch Vertreter der Kirchen und der muslimischen Gemeinde.

Den Abschluss soll ein symbolischer Friedensgruß der Teilnehmer bilden. Das Programm wird bereichert durch musikalische Beiträge. Das Motto der Kundgebung lautet: „Für ein friedliches Miteinander. Im Gedenken an die Opfer aus Hanau.“

Aktionsbündnis gebildet

Am vergangenen Wochenende hat sich ein Aktionsbündnis gegründet. Dazu zählen Parteien wie SPD, die Grünen und CDU, die Freien Bürger, Kirchen, Mosaik, die türkisch-islamische Gemeinde und Friday for Future-Bewegung. Weitere werden folgen. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.02.2020