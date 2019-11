Im Freudenberger Gemeinderat notiert

Der Freudenberger Gemeinderat tagte am Montag in Ebenheid. Nach der Besichtigung des Jugendtreffs (wir berichteten) wurde die Sitzung im Gemeindezentrum fortgesetzt.

Nicht nur Bürgermeister Roger Henning freute sich über zahlreiche interessierte Besucher. Er erinnerte an die sogenannte „Transparenzoffensive“, in deren Rahmen man beschlossen habe, mindestens einmal im Jahr in einem der Ortsteile zusammenzukommen. Mit Ebenheid sei die erste Runde nun abgeschlossen und man beginne wieder von vorn.

Nicht immer ist die Bürgerbeteiligung allerdings so gut. So wurde eine solche, betreffend die Planungen für das Gelände des ehemaligen Werk I der Firma Rauch und die neue Stadtmitte mangels ausreichender Anmeldungen kürzlich abgesagt. Man werde einen neuen Anlauf nehmen und noch einmal einladen, kündigte der Bürgermeister an.

Rege nutzten die anwesenden Ebenheider die Möglichkeit, Probleme vorzubringen. So wurde beispielsweise kritisiert, dass der Friedhof momentan wie eine Steinwüste anmute. Es blühe und grüne nur wenig. Ein oder zwei Bänke und eine schöne Bepflanzung täten not. Während Roger Henning informierte, für einige Maßnahmen seien in den Anforderungen für den Haushalt 2020 Mittel vorgesehen, erklärte Ortsvorsteher Siegfried Berg, die Bepflanzung werde im Frühjahr neu gemacht. In dem Zusammenhang ging es um Sitzbänke allgemein und den Umgang damit in der Winterzeit: abbauen oder stehenlassen? Lasse man die Bänke stehen, gebe es Kritik, dass diese dadurch beschädigt würden. „Sammeln wir sie ein, beschweren sich die Leute, dass sie nicht mehr da sind“, beschrieb der Bürgermeister das Dilemma.

Weitere Wortmeldungen betrafen unter anderem den Zustand eines von de Odenwaldstraße abzweigenden Schotterweges und den Zeitplan für die Ertüchtigung des Ebenheider Feuerwehrhauses, vor allem für den Einbau der Absauganlage. Der soll im kommenden Jahr erfolgen. In einer kurzen Diskussion über den möglichen Einsatz eines älteren Rettungssatzes für die Feuerwehr verwies der Bürgermeister auf den, derzeit in der Überarbeitung befindlichen, Feuerwehrbedarfsplan. Der „gibt uns nicht nur riesige Aufgaben vor, sondern sagt auch ganz klar, für Gesamt-Freudenberg reicht ein Rettungssatz“. Und der sei bei der Hauptwehr vorhanden.