Im „Blindflug“ durch die Nacht

Fledermäuse stehen unter Naturschutz und sind in Deutschland stark gefährdet, nicht nur weil Insektenvorkommen stark abgenommen haben. In Bronnbach kann man die Tiere gut beobachten.

Bronnbach. „Ich wünschte, ich hätte mehr Fledermäuse bei mir zu Hause. Dann wäre ich die Schnaken endlich los“, Fledermausfachberater Uwe Scheurich hat mit dieser Aussage über die Hauptnahrungsquelle der Fledermäuse, die Lacher sofort auf seiner Seite. Um die geschützten Tiere den Menschen näher zu bringen, bietet er Spezialführungen anbeispielsweise im Kloster Bronnbach.

Fledermäuse seien äußerst nützliche Tiere, erfahren die Teilnehmer, die sich am Abend im Kloster versammelt haben. Von den gut 1700 Fledermausarten weltweit gebe es nur drei, die Blut saugen. Sie bevorzugen allerdings Rinderblut, für den Menschen stellen Fledermäuse keine Gefahr dar, so der Fachmann.

Die Angst vor Fledermäusen, inklusive der blutrünstigen Geschichten, stammt aus dem Mittelalter. Damals waren den Menschen die nachtaktiven Flieger suspekt und stuften sie deshalb als gefährlich ein. Doch das stimmt in keiner Weise. Auch seien die heimischen Arten nachweisbar nicht in Verbindung mit Covid 19 zu bringen, ebenso wenig wie mit der Verbreitung des Hanta-Virus. Einzig bei der Verbreitung der Tollwut, könne man Fledermäuse nennen, wobei jährlich ungefähr ein Fall bekannt wird, in dem eine Fledermaus laut Scheurich die Tollwut auf den Menschen übertragen hat. Dafür muss der Mensch aber aktiv gebissen werden, was nur möglich ist, wenn man sich dem Tier nähert und es auf Abwehrmodus schaltet. Dabei ritzen kleine Arten, wie die Zwergfledermaus die Oberhaut des Menschen nur leicht an, während größere Tiere, wie das Große Mausohr, auch tiefer zubeißen können. Aber richtig gefährlich ist die Fledermaus für den Menschen nicht.

Fledermäuse orientieren sich in ihrer Umwelt mittels Ultraschall. Dabei sind sie geschickte und vor allem schnelle Flieger. Es wurden Geschwindigkeiten bis zu 70 Kilometer pro Stunde gemessen. Dabei sind sie wendige und lautlose Flieger. Man sieht sie erst, wenn sie schon wieder an einem vorbeigeflogen sind.

Diese Erfahrung machen bei der Exkursion alle Teilnehmer, denn sobald der Batcorder anspricht, schauen alle gebannt in den Himmel. Der „Batcorder“ ist ein Frequenzwandler, der die Ultraschalltöne der Fledermaus für menschliche Ohren hörbar macht. Je nach Art senden Fledermäuse Töne von 18 000 bis 130 000 Hertz aus. Damit orientieren sie sich in ihrer Umgebung. Fledermäuse sind sehr standorttreu, sagt Scheurich. Sie fliegen täglich auf den selben Routen durch die Luft. Sie speichern diese Wege ab und fliegen dann praktisch im Blindflug und schonen so ihre Ressourcen. Außerdem werden ihre Fressfeinde nicht gewarnt. Eine Zwergfledermaus frisst am Tag zwischen 1000 und 1200 Stechmücken. Größere Arten bedienen sich auch bei Heuschrecken oder Nachtfaltern, berichtet Scheurich.

Im Moment wird der ehrenamtlich tätige Fachberater fast täglich gerufen. Er bekommt Anrufe, dass Fledermäuse in Privathäusern in der Wohnung seien. In diesem Fall empfiehlt er, die Fenster weit zu öffnen und darauf zu hoffen, dass die Tiere ihren Weg allein nach draußen finden. Andernfalls sollte man ihn oder einen anderen Fachkundigen anrufen. Die Berater würden dann versuchen, die Tiere nach draußen zu locken. „Gekippte Fenster sind eine große Gefahr. Die Tiere kommen zwar ins Haus hinein, aber nicht wieder heraus“.

Außerdem sind Fledermäuse häufig in Dachstühlen zu sehen, vor allem im Kirchen. In Bronnbach gibt es beispielsweise in der Klosterkirche eine Kolonie des Großen Mausohrs, in der alten Schreinerei ist eine Kinderstube von Zwergfledermäusen.

Scheurich hofft, auch durch die Führungen, auf mehr Verständnis der Menschen für die Lebensweise der streng geschützten Tierart, die vielfach von Windkraftanlagen förmlich zerrissen wird. Durch den Unterdruck der sich bewegenden Rotoren platzen der Fledermaus die Lungen. Je Windrad, so vorsichtige Schätzungen sterben jährlich 20 Fledermäuse. Da kommt schon eine ganze Menge zusammen, erzählt Scheurich, während die Teilnehmer der Führung ihren Kopf in den Himmel richten, um die fliegenden Säugetiere zu beobachten.

Zum Schluss der Veranstaltung gab Uwe Scheurich noch bekannt, das die Führung durch den Kreuzwertheimer Eisenbahntunnel im Rahmen der „23. Bat-Night“ aufgrund der Corona-Auflagen entfallen muss.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 26.08.2020