Hotline soll Wertheimern Weg zur Corona-Impfung erleichtern

Wertheim.Etwa 1500 Briefe wird die Stadtverwaltung Wertheim in den nächsten Tagen an Bürger verschicken. Die Adressaten eint, dass sie älter als 80 Jahre sind und damit zur Gruppe derer gehören, die mit höchster Priorität Anspruch auf eine Corona-Schutzimpfung haben.

Mit dem Schreiben, das unter anderem auf die Initiative des Seniorenbeirats gründet, sollen die Senioren über ihre Berechtigung zur Impfung und den Weg zum Impftermin informiert werden.

Drei Stunden erreichbar

Weiterhin wird das Angebot gemacht, sich bei Problemen – etwa mit dem Anmeldesystem oder mit der Organisation der Fahrt ins Impfzentrum – an eine neu eingerichtete Hotline zu wenden. Diese wird von Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr durch das Familienzentrum Wertheim betreut und bei Bedarf von Ehrenamtlichen, etwa vom Seniorenbeirat, unterstützt. Je nach Fragestellung wird der Bürgerservice der Stadt eingebunden.

„Es ist zentral, dass in einer ungewissen Zeit die Heimatstadt Ankerpunkt für Sicherheit und Halt ist“, betonte Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez bei der Vorstellung des Angebots am Mittwoch.

Herrera Torrez nutzte die digitale Pressekonferenz für Tadel am bisherigen Vorgehen des Landes, etwa der schleppenden Versorgung mit dem Impfmittel oder der schlechten Informationspolitik.

Viele Probleme seien vorhersehbar gewesen. „Es ist wenig überraschend, dass Fragezeichen entstehen, wenn Informationen fehlen“, sagte Torrez vor dem Hintergrund, dass das Land erst in der vergangenen Woche ein Erklär-Schreiben zum Anmeldeverfahren angekündigt hatte.

Er erneuerte die Kritik an der Entscheidung des Landkreises, das kreisweite Impfzentrum in Bad Mergentheim anzusiedeln: „Wir hoffen, dass es gelingt, das Impfzentrum so auszulasten, dass keine Ungleichgewichtung zwischen den Bürgern des Nordens des Landkreises und denen des Südens entsteht“, so der OB.

„Wir fürchten, dass es eine Vielzahl von Personen gibt, die keine Informationen erhalten und glauben, vergessen zu werden“, fasste Jürgen Küchler, Vorsitzender des Seniorenbeirats, die Einschätzung seines Gremiums zusammen.

Krankenfahrt mit Attest

Nicht nur die komplizierte Anmeldung, die nun durch ein neues System ersetzt werden soll, erschwert den Weg zur Impfung. Im Wortsinn ist es die Strecke zum Impfzentrum nach Bad Mergentheim, die für einige Senioren nicht ohne weiteres überbrückbar ist. In diesem Bereich gibt es ebenfalls eine Neuerung: So können Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen keine andere Möglichkeit haben, bei ihrer Krankenkasse eine Krankenfahrt beantragen. Dafür wird ein ärztliches Attest benötigt.

Doch auch diese neue Option hat ihre Tücken: Wer bekommt das Attest vom Arzt? Was passiert, wenn man keine Bescheinigung erhält und aus anderen Gründen nicht mobil ist? Welches Taxiunternehmen kann die Fahrt übernehmen? An der Lösung solcher Fragen arbeitet das Team des Familienzentrums. Man habe sich mit den Wertheimer Taxiunternehmern in Verbindung gesetzt, informierte Leiter Alex Schuck. In Härtefällen verspricht OB Herrera Torrez, dass die Stadt eine Lösung finden werde. Diese ist allerdings nicht ohne weiteres zu organisieren, schließlich sei es nicht möglich, einen Reisebus zu mieten, um Menschen gemeinsam zum Impfzentrum zu bringen.

Alex Schuck blickt den kommenden Herausforderungen optimistisch entgegen. Das Diakonische Werk und die Stadtverwaltung hätten – man erinnere sich an die Erstaufnahme im Jahr 2015 – Erfahrungen im Meistern großer Aufgaben. Welche Anfragen und in welcher Höhe die Mitarbeiter über die Hotline erreichen werden, kann er indes nicht einschätzen. „Schließlich ist das unsere erste Hotline.“

Echte Menschen statt Automat

Vielleicht sei an der einen oder anderen Stelle nur ein offenes Ohr gefragt. „Wir wollen den Menschen die Angst nehmen, dass sie durch ein Raster fallen, wenn sie nicht gleich einen Termin bekommen. Bisher sprechen sie unter der 116117 ja nur mit einem Automaten“, sagte Seniorenbeiratsvorsitzender Küchler. Und auch das neue Anmeldesystem, das auf Rückrufe setze, müsse erklärt werden.

Dennoch ist dem Engagement von Stadtverwaltung, Familienzentrum und Seniorenbeirat eine entscheidende Grenze gesetzt: „Wir können die Knappheit des Impfstoffs nicht ändern“, stellte Herrera Torrez fest. Das neue Hotline-Angebot soll zunächst vier Wochen aufrechterhalten werden. Dann, so der OB, wolle man zusammenkommen, um zu evaluieren und es gegebenenfalls anzupassen.