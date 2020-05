Hospizdienst nimmt Arbeit wieder auf

Wertheim.Der Malteser Hospizdienst St. Veronika in Wertheim musste wegen der Corona-Krise die Hospizarbeit, die durch Ehrenamtliche geleistet wurde, einstellen. Wie die Verantwortlichen mitteilen, wurde die ambulante und stationäre Sterbebegleitung von Schwerstkranken und Sterbenden aber von den hauptamtlichen Krankenschwestern vorbildlich weiter geleistet.

Mit Heimleitungen abgestimmt

Nachdem nun die allgemeinen Lockerungen greifen, sind in Härtefällen Besuche durch Ehrenamtliche zu Hause oder in Pflegeheimen wieder möglich. Dies alles muss mit den Regularien der Heimleitung abgestimmt sein, und die Hygienevorschriften müssen eingehalten werden.

Aus der Erfahrung der Hospizarbeit ist der persönliche Kontakt und die Ansprache für diese Personen sehr wichtig. Wo es möglich war, haben viele der Ehrenamtlichen telefonischen Kontakt mit „ihren Begleitungen“ gehalten.

Aber auch die Trauernden dürfen in dieser schwierigen Zeit nicht vergessen werden. Auch hier bieten die „Malteser“ wertvolle und tröstende Hilfe an. Sie sind erreichbar und beraten unter Telefon 09342/8593163 oder per mail an gabriele.muempfer@malteser.org. ma

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.05.2020