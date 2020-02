Hommage an legendären Django Reinhardt

Hofgarten.Das Ensemble Djangology tritt am Freitag, 6. März, um 19.30 Uhr im Schlösschen im Hofgarten auf. Das vielgefeierte Ensemble ist der Tradition des unvergesslichen Django Reinhardt mit seinem „Hot Club de France“ verpflichtet. In der Besetzung Sologitarre, Rhythmusgitarre, Kontrabass und Klarinette spielt das Quartett originale Kompositionen von „Django“ und einige Werke anderer Komponisten, die „Django“ sehr geschätzt hat. Vielen ist nicht bekannt, dass zum „Hot Club de France“, auch der Klarinettist Hubert Rostaing gehörte. Er hat für lange Zeit den genialen Geiger Stéphane Grappelli ersetzt. Grappelli war in den Wirren des Zweiten Weltkrieges in London geblieben, Django dagegen nach Paris zurückgekehrt.

Traditionelle Gypsi-Musik

Dort machte er viele schöne Aufnahmen mit Hubert Rostaing. Die traditionelle französische Gypsy-Musik und die einzigartige Hommage an Django Reinhardt ist erstmalig im Schlösschen zu erleben. Besetzung: Hyun-Bin Park (Solo Gitarre),

Matthias Ernst (Klarinette), Roland Wondra (Rhythmus Gitarre), Alexander Fuchs (Kontrabass). Das Konzert hat eine Pause und dauert gute zwei Stunden.

Karten gibt es bei der Buchhandlung Buchheim, Eichelgasse 11, Telefon 0 93 42 / 13 20, E-Mail: buchheim.wertheim@t-online.de. Weitere Informationen gibt es auch im Internet auf www.kulturkreis-wertheim.de.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.02.2020