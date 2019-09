Wertheim.Der international bekannte Gitarrist Roberto Legnani gibt am Mittwoch, 11. September, um 20 Uhr im Barocksaal des Werteimer Rathauses ein Konzert der Extraklasse, wie die Verantwortlichen mitteilen. Das Konzert ist eine Hommage an die klassische Gitarre, an ihr natürliches sowie grandioses Klangspektrum.

„Magier der Gitarre“

Durch die herausragende Klarheit und die Vielseitigkeit der musikalischen Wiedergabe sowie durch seine hohe Virtuosität begeistert der „Magier der Gitarre“ immer wieder sein Publikum.

Eintrittskarten gibt es ab 19.30 Uhr an der Abendkasse.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.09.2019