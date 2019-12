Holz – vom Rohstoff bis in die Architektur

Detailreiche Nahaufnahmen oder doch atmosphärische Bilder kunstvoller Konstruktionen – beim Fotowettbewerb zum Thema Holz war die gesamte Bandbreite an Motiven abgedeckt.

Wertheim. Zum Thema „Holz“ wurden von den Fotofreunden Wertheim für den jüngsten Wettbewerb 65 Bilder eingereicht.

Vom Brennholz über den Rohstoff Holz bis zur Verarbeitung zum Beispiel in der Architektur, jeder Fotograf hatte seine eigenen Ideen zum Thema und so wurde eine große Bandbreite an Motiven abgelichtet. Von detailreichen Nahaufnahmen bis hin zu kunstvollen Konstruktionen war alles dabei.

Die Gewinner

Bei den Digitalbildern konnte sich Werner Scheuermann durchsetzen und belegte Platz eins vor Klaus Neubauer und Jürgen Schreck auf den folgenden Plätzen.

Klaus Neubauer konnte bei den Papierbildern Platz eins erringen, gefolgt von Helmut Lippert auf Platz zwei. Den dritten Platz teilten sich Werner Scheuermann, Helmut Lippert und Jürgen Schreck.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.12.2019