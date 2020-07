Holger Zippe kämpferisch

Erfolgreich verliefen zwei weitere Begegnung von Alterklassen-Teams des TSV Kreuzwertheim. Den Anfang machten die Herren 65 in der Bezirksklasse 2 bereits am Mittwoch. Sie dominierten den TC Goldbach mit einem deutlichen 5:1-Heimsieg. Holger Zippe drehte einen schon sicher verlorenen ersten Satz noch um und gewann dann in wahrer Kämpferlaune die Begegnung schließlich im Match-Tie-Break. Erich Plachy ließ seinem Gegner nicht den Hauch einer Chance und fertigte diesen mit zweimal 6:0 ab. Den dritten Einzelpunkt holte die Nummer 1, Peter Weber, jedoch hier nach verletzungsbedingter Aufgabe seines Gegners im ersten Satz. Punkt 4 und 5 holten beide Doppel. Weber/Remele klar mit 6:0 und 6:1. Das zweite Doppel war schon etwas umkämpfter. Hier holten im Match-Tie-Break Plachy/Habel den Sieg.

Doppel souverän

Am Samstag schlugen die Herren 50 in der Bezirksklasse 2 die TEG Schweinheim mit 8:1. Hier schlug im Top-Einzel Hagen Sandner seinen Gegenüber Frank Weissenberger klar mit 6:2 und 6:4. Martin König (6:0, 7:5), Falk Boost (7:5, 7:6), sowie die beiden Neulinge Jürgen Greulich (3:6, 6:3 und 10:8) und Harald Hertlein (6:1, 7:6) holten mit ihren Siegen den bereits feststehenden Gesamt-Sieg. Die restlichen drei Punkte holten dann alle drei Doppel in gewohnt souveräner Art und Weise mit Sandner/Dosch, Herms/Boost und König/Hertlein jeweils in zwei Sätzen.

Damen siegen

Zudem siegten für den TSV noch die erste Herren-Mannschaft in der Bezirksklasse 1 gegen Kleinwallstadt und die Damen 1 gegen Massenbuch. Allerdings lagen hier keine Spielberichte vor.

Die nächsten Spiele:

Herren 30 K1: Samstag, 4. Juli, 14 Uhr, gegen ETC GW Elsenfeld.

Herren 30 K3: Samstag, 4. Juli, 14 Uhr, bei der SV Frankonia Lengfurt.

Herren 50 B2: Samstag, 4. Juli, 14 Uhr, bei TC Rot-Gold Alzenau.

Herren 55 B1: Samstag, 4. Juli, 14 Uhr, bei der DJK Aschaffenburg.

Herren 65 B2: Mittwoch, 8. Juli, 10 Uhr, bei Poseidon Aschaffenburg.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 03.07.2020